設営50秒！片付け2分のエアフレームソロテントが、何とフルフラットハンモックテントにも！27m/sの暴風、5000mmの耐水圧に耐え、オプションもフル装備した、ソロテント2WAY革命【aloner】

MEETS TRADING合同会社

風、雨、泥、虫など様々な環境に対応、地上テントとしては勿論、特許取得のハンモック技術で空中泊も！ひっくり返らない、身体が沈まない、居心地抜群なソロテント【aloner】Makuakeにて公開！

ページはこちら→ https://www.makuake.com/project/aloner/

ポールなどの面倒な組み立てなし！ボタンを押すだけ手放し設営を可能にする、丈夫なエアフレームを採用。

⚫︎簡単設営＆収納

簡単設営50秒、嫌な収納も約2分！空気を抜いて袋に入れるだけの簡単さを実現！慣れればもっと短縮も。

幅22cm、高さ45cm、重さはエアフレームも含め1.5kgと軽量コンパクト！諦めていた電車、自転車、バイク、登山にもテントを持ち運べます。

⚫︎暴風＆大雨にも対応

27m/sの暴風テストもクリアし、大雨でも5000mmの耐水圧仕様なので耐えることができます。

⚫︎快適空間＆装備

長さ200cmで大人でも余裕で足が伸ばせ、靴入れやポケットも多数！結露、通風対策もしっかり考えられた快適空間を実現。

ペグはもちろん、手動＆電動のエアポンプ各1個、なんとエアマットまで装備した買い足し要らずの充実装備！今日は何を持って行こうかとキャンプの内容、用途で選ぶ楽しさもあります。

⚫︎フルフラットハンモックテント

そしてなんと！最大の特徴でもある、フルフラットのハンモックテントにも！空中に浮くので地面のゴツゴツや冷気、泥、雨水や虫の侵入が防げ、中々経験できない空中泊も体験できます！

実用新案特許技術でひっくり返らない、身体が沈み込まない、地上でも空中でも拘りの快適空間を

お過ごし頂けます。

もちろんハンモックで使用するパーツも全て標準で装備していますので、届いたその日からそのままお使い頂けます。

ソロキャンプはもちろん、仲間や大勢でキャンプに行っても、睡眠時は一人になりたいと思いませんか？

【aloner】は地上テント、ハンモックテント、電動エアポンプ、エアマットと本来全て揃えると大荷物でコストも掛かるところを、一つにギュッとまとめたお得で高級テントに負けないスペックを維持したオールインワンソロテントです。

⚫︎カラーバリエーション

⚫︎商品詳細

Makuakeリターン

最大30%OFFのお得なリターンは限定30個！しかも5月お届け！

その他リターンも個数、お届け月が限定になりますので、お早めにお得なリターンをGetしてください。

【aloner】紹介動画：

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=8tkDuNTRqAw ]

【aloner】組立て動画：

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CM3NXdsQ2Bs ]