モーニング娘。OG 譜久村聖20代ラスト写真集2冊が、4/15(水)より電子書籍で配信スタート！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では、これまでに発売した写真集を電子化した「電子版写真集」を発売しております。4月15日(水)には、モーニング娘。OG・譜久村聖さんの写真集『瑠璃藍』『Versl’Aube』をリリースいたします。

『 瑠璃藍 』表紙『 Versl’Aube 』表紙

モーニング娘。を卒業後、2025年4月にソロデビューした譜久村聖。20代ラスト写真集『瑠璃藍』『Versl’Aube』(紙版：2025年10月30日発売)が、2026年4月15日より電子書籍で2冊同時に配信スタート！

初めて訪れるベトナムで“原点回帰～新しい旅のはじまり”をテーマに、譜久村聖が持つ柔らかくおっとりとした雰囲気、大人の女性としてのシャープさの両面を表現しました。『瑠璃藍』と『Versl’Aube』は、すべて違うカットで構成されており、どちらも彼女の魅力が存分に詰まっています。譜久村聖、20代の集大成となった2冊を、ぜひ電子版でもご覧ください。

【書誌情報】

譜久村聖 写真集 『 瑠璃藍 』※読み方（るりあい）

撮影：唐木貴央

価格：3,740円（税込）

発行：ワニブックス

譜久村聖 写真集 『 Versl’Aube 』※読み方（ヴェール・ローブ）

撮影：唐木貴央

価格：3,850円（税込）

発行：ワニブックス

電子版は、2026年4月15日より配信開始

＜譜久村聖 既刊電子版＞

●譜久村聖 写真集 『 二十歳 』（撮影：西田幸樹）

●譜久村聖 写真集 『 Makana 』（撮影：田畑竜三郎）

●譜久村聖 写真集 『 多謝！ 』（撮影：中山雅文）

●モーニング娘。’22 譜久村聖 写真集 『 glance 』（撮影：西條彰仁） 発行：オデッセー出版

●譜久村聖 写真集 『 LAST SCENE 』（撮影：唐木貴央）

＜モーニング娘。 既刊電子版＞

●モーニング娘。’17 誌上ドラマ 『 拝啓、ハル先輩！ - 東麻布高校白書 - 』

【ワニブックスの電子書籍】

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※電子版写真集は、DMMブックス・楽天Kobo・ブックライブ・Reader Storeなどの電子書店で購入できます。詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。