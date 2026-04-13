吉本興業株式会社が運営するよしもとゲーミングとブランドアンバサダー契約を締結。

株式会社COFO

理想の自分空間を創るリラクゼーションブランド「COFO（コフォ）」を運営する株式会社COFO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：江沢 弘輝、以下COFO）は、吉本興業株式会社（本社：大阪市中央区 代表取締役社長 岡本 昭彦）が運営するe-Sportsチーム「よしもとゲーミング」とブランドアンバサダー契約を締結。本契約により、プロゲーマーが求める極限の練習環境構築をCOFOの製品で支援するとともに、選手からのフィードバックを基にした次世代の商品開発を加速させていきます。

商品詳細ページ

COFO無重力モニターアームPro：https://monitorarm-pro.cofo.jp/

COFO Deskシリーズ：https://cofodesk.jp/

◼️競技本番に近い環境を練習でも再現

e-sportsにおいて、モニターの微妙な位置調整や、数センチ単位のデスクの高さの違いは、選手のパフォーマンスに直結する重要な要素。 COFOは、微調整が可能なモニターアームや電動昇降デスクを提供することで、選手が「大会本番に限りなく近い環境」を日常の練習から再現できる環境構築が可能になります。これにより、環境の差による違和感を排除し、選手が競技に100%集中できる体制をサポートしていきます。

◼️よしもとゲーミング「カラマリ」所属のくろす選手のコメント

半年前までモニタースタンドでゲームをしていましたが今ではその時代が考えられないくらい快適にゲームができています。デスクスペースの確保、適切なポジショニングへの調整のしやすさ、どれを取っても最高の商品です！普段のデスクワークにも最適なCOFOの製品を皆さん手に取ってみてはいかがでしょうか。

◼️COFOモニターアームシリーズとは

2024年の発売開始以降、1万本以上の出荷実績を突破しているCOFOの人気シリーズ。個人向けだけでなく法人からのお声も多く、新オフィスに移転の際にフロア全てのデスクに「COFO無重力モニターアームPro」を設置する案件等も事例も。機能性もさることながら、デザイン性にも注目度が高く、日本、アメリカ、フランス、ドイツの4カ国でデザイン賞を受賞している。

商品詳細ページ：https://monitorarm-pro.cofo.jp/

◼️COFO Deskシリーズとは

「COFO Desk Premium」は、300件のお客様訪問によるヒアリングをもとに開発されており、これまで累計で1.5万台以上の出荷実績があります。天然無垢材を贅沢に使用した天板、その裏には全面スチールを取り付けており、マグネットアクセサリーにてデスク下収納を叶える仕様に。腕の触れるデスク前面部は端をなだらかなカーブ状にデザインし、長時間腕が触れていても痛くなりにくい設計にしており、お客様のデスクに関する悩みと真摯に向き合って、最上級を目指したワークデスクに仕上がっています。

商品詳細ページ：https://cofodesk.jp/

＜COFOについて＞COFO（コフォ）は2016年、千葉県山武市にて設立。「リラックス×集中力」を開発理念とし、豊かな暮らしを支える「理想の自分空間創り」のアイテムをお届けしています。これまでに「COFO Chairシリーズ」「COFO Deskシリーズ」「COFO無重力モニターアームPro」を発表し、いずれも同分野でMakuake歴代No.1*を獲得（*自社調べ、2026年4月1日時点）。「COFO無重力モニターアームPro」は、日本、アメリカ、フランス、ドイツの4カ国にて国際デザイン賞を受賞。＜株式会社COFO会社概要＞社名：株式会社COFO代表者：江沢 弘輝所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-11-14 TQ東神田7F事業内容：インテリア家具、健康家電、生活家電の企画・デザイン・設計・製造及び販売COFO公式サイト：https://cofo.jp/



■YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCcgVegwIAaanL6EmaP7Ag6g

■Instagram：https://www.instagram.com/cofo_japan/

■Facebook：https://www.facebook.com/COFOJapan/

■X：https://twitter.com/cofo_japan/

■Pinterest：https://www.pinterest.jp/COFOJapan/



＜吉本興業株式会社 会社概要＞

社名：吉本興業株式会社

代表者：岡本 昭彦

所在地：大阪市中央区難波千日前11番6号

事業内容：タレント・アスリートマネジメント、劇場運営、テレビ番組・映像・音楽コンテンツ制 作及び販売、企業等のセールスプロモーション、NSC吉本総合芸能学院の運営、その他スクール運 営、プラットフォーム運営

公式サイト：https://www.yoshimoto.co.jp/corporate/