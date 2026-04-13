精肉専門店「ニュー・クイック」の厚木プロセスセンター食品安全マネジメント規格「JFS-B」を取得

株式会社ニュー・クイック

全国に84店舗の精肉店を展開するニュー・クイック（株式会社ニュー・クイック、本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林 浩二）は、自社工場「厚木プロセスセンター（神奈川県厚木市）」において、一般財団法人食品安全マネジメント協会（JFSM）が運営する食品安全マネジメント規格「JFS-B規格」の適合証明を取得したことをお知らせいたします。

ニュー・クイックはこれまで、「新鮮で安く、かつ安全なお肉をお届けする」ことを大切にしながら、時代や市場環境の変化、お客さまのニーズに応じて進化を続けてまいりました。その一環として、厚木プロセスセンターを設立し、生産者と消費者をつなぐ独自の食肉流通システムを構築。仕入れから加工、物流、販売まで、一貫して品質・鮮度・安全性に配慮した体制づくりを進めてきました。

こうした取り組みをさらに強化し、消費者の皆さまへ安全・安心な商品を安定的に提供し続けることを目的として、このたび厚木プロセスセンターにおいて「JFS-B規格」を取得しました。今回の取得は、衛生管理や製造工程管理、従業員教育、記録管理などをあらためて見直し、管理レベルのさらなる向上を図る取り組みの一つです。

ニュー・クイックは今後も、精肉専門店として培ってきた知見と現場力を活かしながら、安全・安心な商品提供体制の強化に継続して取り組んでまいります。お客さまに日々の食卓で安心して商品をお選びいただけるよう、品質管理体制の向上と安定運用に努めるとともに、精肉専門店としての価値向上を目指してまいります。

■ 厚木プロセスセンターについて

厚木プロセスセンターは、ニュー・クイックの品質を支える中核的な製造拠点です。独自の食肉流通システムを支える中枢として、高度な加工技術と衛生管理の両立を図りながら、各店舗へ新鮮な精肉および味付製品を供給しています。

施設紹介動画 :https://www.youtube.com/watch?v=niSvwGvNUlM

適合証明の概要

■取得認証名：JFS-B規格

JFSM登録番号JFS-B26003496-00

■適合組織名：株式会社ニュー・クイック

■サイト名：厚木プロセスセンター（神奈川県厚木市酒井3200）

■製品群：精肉、味付製品

■初回適合証明日：2026年3月9日

【JFS-B規格とは】

JFS-B規格は、日本発の国際標準（GFSI）整合規格であり、日本の食品製造現場の強みを活かしつつ、世界基準の安全性を確保するためのマネジメントシステムです。以下の3つの要素を統合した包括的な枠組みとなっています。

・FSM（食品安全マネジメントシステム）： 組織的な管理体制の構築

・HACCP（ハザード制御）： 科学的根拠に基づく工程管理

・GMP（適正製造規範）： 清潔な製造環境の維持

※写真はイメージです。

＜会社概要＞

社名 ：株式会社ニュー・クイック

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町１丁目１４番５号 日本橋Ｋビル９階

代表 ：代表取締役 林 浩二

設立 ：1974年11月16日（創業：1973年9月28日）

URL ：http://www.new-quick.co.jp/

事業内容：精肉、惣菜等の小売業として、精肉専門店、マルシェ（生鮮専門店の集合体）、セルフ、ECを展開。

お問い合わせ先：0120-09-2941（お客様相談室）

ニュー・クイックは、1973年に神奈川県横浜市戸塚区に1号店を開業し、以降アクセスの多い駅前や商業施設内に出店し現在では、全国に84店舗を展開。お客様との対話を大事にし、対面販売スタイルの精肉専門店と、生鮮専門店の集合体「生鮮食品館富士ガーデン」、さらにセルフスタイルの精肉販売店の三業態を展開。