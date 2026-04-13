会社のKPIを従業員の目標へ。新たな業績連動型インセンティブ制度「Perform+」の提供開始及び特許出願のおしらせ

ミュージックセキュリティーズ株式会社

ミュージックセキュリティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中囿浩輝、以下「当社」）は、このたび、匿名組合契約（商法535条）を活用した従業員インセンティブサービス「Perform+」の提供開始及びシステムに関する特許出願を行いましたのでお知らせいたします。



■ 背景



企業の持続的な成長には、「KPIに向けて主体的に動く組織」と「従業員一人ひとりの当事者意識」が不可欠です。

一方で多くの企業では、

給与・賞与だけでは従業員が会社（事業）を“自分ごと化”しにくい自社株式を活用した既存制度（ストックオプションや持株会等）は導入負担や経営上のリスクが大きい

当社は、こうした課題に対し、第二種金融商品取引業者として匿名組合契約を活用した1,060本超のファンド組成実績を通じて培った知見を基盤に、従業員の当事者意識の向上と主体的な組織づくりを支援する新サービス「Perform+」を開発いたしました。



本サービスは、株式発行を伴うことなく導入が可能であり、簡便な手続きで運用できる仕組みとすることで、企業における実務負担を抑えながら、従業員のエンゲージメントを高める新たな選択肢を提供するものです。



■ Perform+の概要及び特許出願について

「Perform+」は、会社のKPIである売上等を従業員と共有し、業績に応じて従業員へ金銭を分配する投資の性質を持つ新たなインセンティブサービスです。

従業員が自ら出資し、事業成果に応じて分配を受ける仕組みにより、「報酬を受け取る立場」から「会社（事業）に参加する当事者」へと関係性を転換します。



主な特徴は以下の通りです。

会社のKPI（売上等）が従業員の目標となる株式発行を伴わず、資本構成に変更なし当社システム及びノウハウを活用した簡便な手続き



また、本年3月に本サービスを提供するためのシステムについて特許の出願を行いました。



■ 今後の展開

今後は「Perform+」を通じて、

従業員を“当事者”へと変える組織設計KPIドリブンな組織への変革株式に依拠しない新たなインセンティブ設計

等のニーズにお応えし、企業が目指す持続的な事業成長に貢献してまいります。



（サービスURL）

・www.musicsecurities.com



以上

本件の問い合わせ先

ミュージックセキュリティーズ

Email：mspr@musicsecurities.com

Tel：03-5948-7301



ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会





【ご留意事項】

当社が取り扱うファンドには、所定の取扱手数料（別途金融機関へのお振込手数料が必要となる場合があります。）がかかるほか、出資金の元本が割れる等のリスクがあります。

取扱手数料及びリスクはファンドによって異なりますので、詳細は各ファンドの匿名組合契約説明書をご確認ください。