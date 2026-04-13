ダミアーニ、さらなる前進2025年も続く力強い成長

ダミアーニ・ジャパン株式会社

ダミアーニ・グループは、2026年3月31日に終了した会計年度において、売上高4億ユーロを超え、市場全体のトレンドを上回る成長を達成しました。地政学的および経済的に不確実性の高い現在の複雑な状況下において、この成果は一層重要な意義を持ちます。

昨年度においては、グループのブランド認知向上に寄与するさまざまな施策が実施されました。中でも、メゾン・ダミアーニのハイジュエリーコレクション「Ode all’Italia」の発表は特筆すべきものであり、さらに新たなグローバルアンバサダーとして、K-POPボーイズグループ Stray Kidsのメンバーである I.Nを起用したことは、デジタル世界においてよりダイナミックで新しい層への訴求に大きく貢献しています。

2025/26年度における最も重要な動きの一つとして、リシュモンとダミアーニ・グループとの間で締結された、ボーム＆メルシエの買収に関する画期的な契約が挙げられます。本取引は今夏の完了が見込まれており、これによりグループは約200年の歴史を誇る名門ウォッチメゾンを加え、ハードラグジュアリー分野におけるポートフォリオをさらに拡充します。

また、同会計年度には、製造技術およびノウハウの強化を目的として、ヴァレンツァを拠点とする名門企業Laboratorio Carraro S.r.l.を買収しました。

リテール分野への投資も積極的に行われ、グループ全体で世界30店舗以上の新規出店を実現しました。特に、2025年に新しいストアコンセプトを発表したダミアーニ部門は、韓国・ソウルの高級エリアである江南区・清潭洞において初の旗艦店「Casa Damiani Seoul」をオープンし、注目を集めました。

韓国市場は引き続きグループにとって戦略的に重要な位置を占めています。「Casa Damiani Seoul」に加え、2025年には首都ソウルにおいて、ロッカが運営する初のブティックがオープンし、スイスの独立系高級時計ブランドH. Moser & Cie.に特化した店舗として展開されています。

グループの業績および今後の見通しについて、会長の グィド・ダミアーニは次のようにコメントしています。

“地政学的な状況は引き続き極めて複雑ですが、私たちは強い意志と自信を持って未来に向き合っています。今回の成果は、当社の戦略が着実に成果を上げていることを示すものです。日々尽力してくれている社員の皆様、当社の製品を信頼し選んでくださるお客様、そして継続的にご支援いただいているすべてのステークホルダーの皆様に心より感謝し、今後も短期的な目標だけでなく、将来世代を見据えた持続的成長に焦点を当て、長期的な視点で投資を続けてまいります“

グィド・グラッシ・ダミアーニ

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