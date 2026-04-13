コラボスタイル、ワークフローシステム「コラボフロー」の認定資格制度「コラボフローアソシエイト」を新設

株式会社コラボスタイル

ワークフローシステム「コラボフロー」を提供する株式会社コラボスタイル（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長 兼 CEO：松本 洋介、以下 コラボスタイル）は、クラウドワークフローシステム「コラボフロー」の認定資格制度「コラボフローアソシエイト」を新設し、2026年4月13日（月）より提供開始することをお知らせします。

新設の背景

コラボフローアソシエイトを新設

ワークフローシステムの導入企業数が拡大する中、システム管理者や設定担当者のスキル向上や、社内における人材育成の重要性が高まっています。2,000社を超える企業にご導入いただいているコラボフローにおいても、お客様から社内教育や人材育成の一環として、コラボフローの基本機能を体系的に習得し、知識やスキルを証明する資格制度はないかというお声を度々いただいておりました。

こうしたご要望にお応えするべく、コラボフローの標準機能に関する基礎知識の習熟度を証明する認定資格「コラボフローアソシエイト」を新設いたしました。コラボフローをご利用いただいているすべてのお客様やパートナー企業の皆様が、スキルアップに取り組める環境を提供いたします。

なお、ワークフローシステム市場において、利用者を対象とした認定資格制度の開設は今回が初（※1）となります。

※１利用者向けの資格制度を対象に、当社にて調査（2026年4月時点）。

「コラボフローアソシエイト」について

コラボフローアソシエイトは、コラボフローの標準機能について、基礎知識の習熟度を証明する資格です。

コラボフローのシステム管理者や設定担当者はもちろん、コラボフローの販売パートナーをはじめ、コラボフローの基本機能について学びたい方など、どなたでも受験いただけます。

既にコラボフローの管理をご担当の方には、ご自身のコラボフローへの理解や習熟度をはかる指標として、新たにコラボフローの管理を担当される方には、コラボフローを体系的に理解いただくための指標としてお役立ていただけます。

コラボフローアソシエイト 詳細ページ：https://www.collabo-style.co.jp/certificate/

こんな方におすすめ- コラボフローのシステム管理者・設定担当者で、ご自身の習熟度を客観的に確認したい方- 新たにコラボフローの管理を担当されることになり、体系的に基礎を学びたい方- コラボフローの販売パートナー企業で、製品知識の習得・証明を行いたい方- 社内のコラボフロー活用推進や人材育成の指標として活用したい方受験の流れ- 専用フォーム(https://cf_certification.collabo-form.com/public/forms/01K44M802DVDF8FBEH3VFZCF7E/view)よりオンライン試験申し込み- 受験専用フォームのご案内- オンラインで受験する- 試験結果の通知 ※不合格の場合も、再度お申し込みいただくことで再受験が可能です。- 認定証書・マークの送付（合格の場合）試験概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/16116/table/150_1_41fe8a7fb60ac83973ddf22df12a30aa.jpg?v=202604131151 ]ラーニングコンテンツについて

コラボフローアソシエイトの受験に向けて、コラボフロー活用支援サイト内に出題範囲のラーニングコンテンツもご用意いたします。詳細はコラボフロー活用支援サイトをご覧ください。

コラボフロー活用支援サイト：https://www.collabo-style.co.jp/how-to/

「コラボフロー」について

Webが使える方なら誰でも簡単に作れて修正できる、直感的な操作性を持つワークフローシステムです。

コラボフローを使えば、パソコンに専用のソフトをインストールする必要なく、Webブラウザーを使って稟議書などの社内申請業務を効率化できます。

タブレットやスマホでも利用でき、自宅や出先でも申請・承認を行えます。申請書一つから、また少人数から数千名規模での導入も可能です。

導入企業数2,000社を超え、継続利用率99.65%（※2）を誇ります。

※2：2021年7月～2022年6月までの当社実績より算出。

サービスページ：https://www.collabo-style.co.jp/

会社概要

株式会社コラボスタイル

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋36階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 松本 洋介

設立：2013年7月

企業理念：ワークスタイルの未来を切り拓く

事業内容：一人ひとりが快適で働きがいを持って仕事ができるオフィス環境づくりを行うワークスタイル事業と、デジタルの力で業務の効率化、働きやすさを向上させるクラウドワークフローシステム「コラボフロー」を軸としたデジタルワークプレイス事業を展開しています。また、リアルとデジタルの2つの働く場に向けた事業展開に留まらず、自社が率先して新しいワークスタイルに挑戦し、発信を行うことでワークスタイルの未来を切り拓いていきます。

企業URL：https://corp.collabo-style.co.jp/