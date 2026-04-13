ゼロハリバートン、初の常設展開へ。アルミラゲージのカスタマイズオーダーを開始～伊勢丹会館にて4/15(水)始動～
米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、アルミニウム製ラゲージのカスタマイズオーダーを拡充し、ブランドとして初めて常設展開します。2026年4月15日(水)より、伊勢丹会館にオープンする新売場〈イセタンスーツケース〉（伊勢丹新宿店直結）にて、開始します。
これまで期間限定イベントとして高い評価を得てきたオーダーサービスを常設化することで、美しいアルミニウムボディに、職人の手仕事によるレザーハンドルや、初展開のホイールを組み合わせた特別仕様のラゲージを、いつでも仕立てられるようになりました。
カスタマイズオーダー概要
ゼロハリバートンは、1938年に世界初のアルミニウム製ケースを開発して以来、その機能美を追求し続けてきました。
本サービスでは、象徴的なアルミニウムラゲージを対象に、初の試みであるホイールカラーの選択をはじめ、ハンドル、ネームタグの3つのカスタマイズを展開します。特にハンドルは、グリップ部分を熟練職人の手仕事による〈レザー巻き仕様〉へとアップグレードし、使うほどに手に馴染む風合いをお楽しみいただけます。
いずれも全5色からカラーを選べるほか、ハンドルとネームタグは表情豊かな3種のレザー仕様もお選びいただけます。
堅牢なアルミニウムボディに、繊細な色彩と素材のコントラストが重なり、旅に上質な個性をもたらします。
・実施個所：ホイール/ ハンドル（トップ・サイド）/ ネームタグ
・カラー展開(全5色)：グリーン/ ネイビー/ レッド/ ピンク/ イエロー
・レザー仕様(全3種)：クロコダイル型押し / リザード型押し/ スムース
・税込価格：ネームタグ(1個)11,000 円/ ハンドル(1本)16,500 円 / ホイール(4か所)11,000 円
※ホイールは、「Classic Aluminum 3.0」のみ対象。
※オーダーは「イセタンスーツケース」売場にて承ります。詳しくは店頭スタッフまでお問合せください。
対象シリーズ
「Heritage Line」（4型3色/181,500円～ 258,500円）
創業当時の製法とオリジンのアルミニウム合金に回帰しつつ、革新
的な軽量化に成功した、アルミニウム製ラゲージ。
復刻した優美なフォルムと、アイコニックなダブルリブデザインが、ブランドの伝統を守り伝えます。
商品ページ：https://zerohalliburton.jp/pages/heritage-line
「Classic Aluminum 3.0」(6型3色/170,500円～ 280,500円)
伝統的な優雅さを受け継ぎ、美しいラッチロックや操作性に優れる
キャスターなど快適な機能を備えたアルミニウム製ラゲージ。
リベット打ちこんだデザインを採用しました。ブランド初となるア
ルミニウム製のトランク型ラゲージも展開しています。
商品ページ：https://zerohalliburton.jp/pages/new_luggage_collection
店舗情報
場所：伊勢丹新宿店 伊勢丹会館地下1階 イセタンスーツケース
東京都新宿区新宿3丁目15-17
営業時間：10：00 ～ 20：00
About ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）
「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発のトータルラゲージブランドです。NASA の依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。
HP：https://zerohalliburton.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/