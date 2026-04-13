仕送りのために「親が山を売った」ドンデコルテ・渡辺の懺悔にスタジオ騒然「チャーハン引退」をかけ全力疾走！　地方競馬でまさかの大的中！186万円の超高額払い戻しにスタジオ大熱狂「ギャンブルゴリラやん」

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#357を、2026年4月12日（日）夜11時より無料放送いたしました。

■仕送りのために「親が山を売った」ドンデコルテ・渡辺の重すぎる懺悔にスタジオ騒然

「チャーハン引退」をかけ全力疾走！究極の味に千鳥・大悟が爆笑判定「やれぇ！」

4月12日（日）放送の#357では、『M-1グランプリ2025』準優勝で一躍注目を集めたお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次を救済する特別企画「ドンデコルテ渡辺銀次 チャーハン引退式」をお届けしました。“チャーハン動画”がバズりすぎてしまい、“チャーハン芸人”として消費される現状に危機感を抱いた芸人仲間たちが、渡辺にチャーハンを引退させるべく集結しました。

スタジオには相方の小橋共作をはじめ、お笑いコンビ・相席スタートの山添寛、オダウエダの植田紫帆、カゲヤマの益田康平、鬼越トマホークらが登場。山添が「今田耕司さんから『銀次のチャーハン俺も食べてみたい』とLINEが来た」と大物芸人までもがチャーハンに惹かれている実態に危機感を募らせる中、現在の渡辺は“仕事のほとんどがチャーハン関連”という衝撃の事実が判明。さらに、渡辺を「イジってはいけないカリスマ」と語る後輩芸人の鬼越トマホークから、渡辺の家庭環境に関するエピソードが明かされることに。鬼越トマホーク・良ちゃんから、「仕送りをするために、親が山を一つ売った」という事実が暴露されると、渡辺は「山は本当です」と肯定。「その罪深さが理解できるというのが本当にヤバいんです」「親のスネなんてかじり尽くして、しゃぶり尽くすもんだろ、という強さもない…」と赤裸々に懺悔し、深刻な表情で「もうね…終わりなんですよ」と吐露。その姿に大悟は「バカじゃないから、辛いんだ」とフォローしつつ、笑いました。

そして、“チャーハン引退”を渋る渡辺に対し、最終的に千鳥の2人が実際に食べて“引退か続行か”を判定することに。別の建物にあるキッチンで自作のネギ油を使った究極の“海老チャーハン”を完成させた渡辺は、皿を持ったまま街中を猛ダッシュし、スタジオまで搬送。息を切らせて届けられたチャーハンを一口食べた大悟は、天を仰いで大爆笑し「やれぇ！やれぇ！」と大絶賛。ノブも「美味っ」「このあと焼肉屋予約してたけど、もう行かん」とうなり、まさかの「チャーハン引退撤回」という結末を迎えました。

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■186万円の超高額払い戻しにスタジオ大熱狂！千鳥・ノブ「ギャンブルゴリラやん」

豪快キャプテン・山下、地方競馬でまさかの大的中！

番組ではさらに、競馬に人生をかける人たちの流儀に密着する企画「ウマフェッショナル～競馬の流儀～」を放送。お笑いコンビ・豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラに密着しました。名古屋競馬場での勝負に挑む山下は、朝から9,800円の特上ひつまぶしを食し、さらに高額な“大人の遊び”を電話予約するなど、勝つ前から大金を使う「勝ちの前借り」という独自の流儀を披露。さらにパドックでは「G1馬・レガレイラの仲間だと思わせる」ために頭に小さな馬のぬいぐるみを乗せたり、「ズレを大事にする」と謎の理論で馬券を購入したりと、奇行を連発しながらも3レース連続で外し、累計51,000円の負けを抱えます。そして迎えた最終の第5レース、これまでの理論を捨てて1番人気と2番人気を軸にした「3連単全通り」を50,000円分購入。さらに「馬は人参が好きだから」とオレンジのパーカーに緑の帽子という“人参のコスプレ”をしてレースを見守ります。すると、ノーマークだった10番人気の馬が2着に飛び込む大波乱となり、見事3連単が的中！払い戻し機で「限度額を超えてます」と表示され、窓口で手渡された金額はなんと「186万9,800円」。トレイに乗せられた大量の札束が画面に映し出されると、スタジオの千鳥とゲストのタレント・菊地亜美は「ええー！！」「すげーー！！」と絶叫の嵐に。ノブは「2,000円が186万9,800円…ギャンブルゴリラやん」と感嘆し、見事“名に恥じぬ戦い”を見せた奇跡のドキュメンタリーとなりました。本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

#357見逃し配信URL : https://abema.go.link/lWx0x

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■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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