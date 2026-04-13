ゲームで広がる学びとガクチカ！第一学院高等学校のeスポーツオンラインコースをKONAMI eスポーツ学院が担当

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、KONAMI eスポーツ学院で、第一学院高等学校のキャンパスに通いながらオンラインでeスポーツを学べる「第一学院高等学校 eスポーツオンラインコース」を2027年4月から開講します。

本コースは『ベーシックコース（最大週２登校）』 『スタンダードコース（最大週５登校）』 『プレミアムコース（最大週５登校）』に在籍している生徒が普段通っている最寄りのキャンパスでの学習に加えて、eスポーツのオンライン授業を受講できるコースです。また、『Mobile HighSchool』を選択した場合は、自宅でのレポート学習を中心としながら、同様にオンライン授業を受講することができます。

総合型選抜入試や就職面接においては、「学生時代に力を入れたこと（ガクチカ）」が重要だと言われています。

本コースでは、eスポーツやゲームを通じた実践的な学びを通して、自身の強みや経験を形にし、進学・就職に向けた準備を行うことができます。なお、2026年4月29日（水・祝）には「第一学院高等学校eスポーツオンラインコース」のオンライン合同説明会を開催予定です。ぜひご参加ください！

第一学院高等学校 eスポーツオンラインコースとは

「勉強＋ゲーム」を両立しやすい仕組み

第一学院高等学校の各コースで高校の学習を行い、自宅からeスポーツをオンラインで受講します。

高校生活とeスポーツをどちらも大切に！

▶ 選べる2つのゲーム ： 「FORTNITE」と「人気FPS」

▶ プロeスポーツチームのコーチ・選手が直接指導 ：初心者でも安心して参加できるコースです。

好きなゲームを、進学・就職につながる「ガクチカ」へ

▶ ゲームを通じた「友人作り」、「コミニケーション力の醸成」

「高校生大会への挑戦」を行い社会性を身に付けます。

▶ 年間を通じて取り組みをポートフォリオ化

あなただけの「ガクチカ」を磨き上げます。

▶ こんな方におすすめ！

□ゲームが好きな方

□高校生活で1つのことに打ち込みたい方

□ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）をつくりたい方

＜受講スケジュール例＞

週に2回、各キャンパスやオンライン授業の終了後、自宅でeスポーツオンライン講座を受講します。

第一学院高等学校の各キャンパスでの講義やご自宅でのレポート学習の終了後、自宅に帰りオンライン講義を受講します。

● 在籍期間：3年

● 定員人数：40名

● 1日 2コマ（1コマ60分）

● 講義実施回数 週2回

（年間40週予定 夏季・年末年始休暇）

● 開始時間 16:00～18:00

※ 実施曜日・時間は変更になる場合がございます。

※ この他に「大会への参加」・「特別講義」のご案内をする場合がございます。

「第一学院高等学校eスポーツオンラインコース」特設サイト： https://konami.jp/4cc8PSF

受講の申し込みについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50711/table/1397_1_0b6d9613102e0acc97f9505dc58b690d.jpg?v=202604131151 ]

＜受講資格＞

・説明会等で第一学院高等学校eスポーツオンラインコースについて理解をしている方

・第一学院高等学校入学予定者、または在籍者の方

・ご自宅等にインターネット環境「受講するゲーム」及び通信アプリ「Discord」が起動するパソコン設備がある方

※ 家庭用ゲーム機では受講できません。

オンライン合同説明会開催

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50711/table/1397_2_69692a25789f373309aa6855c42e147d.jpg?v=202604131151 ]

※上記日程以降の開催日は公式サイトで随時お知らせします。

オンライン合同説明会参加申し込みはこちら

https://konami.jp/4mn5kwa

KONAMI eスポーツ学院（第一学院高等学校 eスポーツコース）とは

KONAMI eスポーツ学院は第一学院高等学校eスポーツコースとしての学びを3年間提供します。

現在、教育分野におけるeスポーツの活用については世界的に注目が高まっており、プロ選手だけでなく、ストリーマー（配信者）や、ゲーム実況解説、eスポーツライターなど、関わる職業の選択肢も増えてきています。

また、３年間のスクールライフにおいてeスポーツだけでなく、さまざまな座学を通して多彩なスキルを時間をかけてみがくことで、eスポーツ業界にとどまらず幅広い分野に対応できる人材を育てていきます。

さらに、提携している第一学院高等学校の先生から直接、学習についてのサポートや、大学・専門学校への進学といった卒業後の様々な進路相談を受けることができます。

※KONAMI eスポーツ学院は、「第一学院高等学校」で高等学校通信教育を受けている生徒などに対して、学習に対する支援などを行うサポート校です。

「KONAMI eスポーツ学院」公式サイト：https://konami.jp/4ciVhVP

公式X アカウント：https://konami.jp/3xdwbFp

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