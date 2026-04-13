昭和を代表するノスタルジアトイがパワーアップ！「チリリリリーン！」ベルが鳴るハラハラドキドキパズルゲーム

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ、代表取締役社長：佐藤明宏／東京都千代田区）は、

1981年に発売され、昭和を代表する名作玩具として親しまれた対戦型パズルゲーム『チクタクバンバン』を、新要素を加えた「令和進化版」として2026年4月下旬に発売いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pdvdNL9HmVg ]

本商品のメインゲームは、道筋がついているパネルをスライドさせて、チクタク（目覚まし時計キャラクター）の進む道がとぎれないようにパネルをつないでいく対戦型パズルゲームです。プレーヤーは順番にパネルを動かし、自分の番でチクタクが進めなくなったプレーヤーが負けとなります。スピード切り替えスイッチ付きで、「はやい」「おそい」２段階選べます。

ルールはシンプルながら、パネルの配置を考えている間にもチクタクが迫ってくる「ハラハラドキドキの緊張感」や自分以外のプレーヤーが不利になるようパネル配置を考える「対戦型ならではの駆け引き」が醍醐味のゲームです。

また、本商品は1981年に発売された昭和を代表する名作玩具です。今回のリニューアルでは、従来にはなかったゴールパーツや円形のパネルを新たに追加し、ゲームモードを2種類に拡張。遊びの幅を広げた「令和進化版」として生まれ変わりました。

発売当時を知る方には懐かしく、お子様には対面アナログゲームならではの楽しさを新鮮に味わっていただける商品です。

ゲーム１.「みんなで対戦モード！」 ※メインゲーム

道筋がついているパネルをボード上に15枚配置し、1マス空いている状態でスタート。チクタクは道筋通りに進み、パネルとパネルの間を通りベルが鳴ったら次のプレーヤーに交代します。自分の番でチクタクが行き止まりになり進めなくなる、または穴に落ちてしまったプレーヤーの負けになります。

ゲーム２.「みんなで協力モード！」

ボードに付属の「ゴール」を設置し、ゴールをめざして全員でパネルをつないでいく協力型ゲームです。チクタクがゴールパネルに到着し、ベルが鳴ったらプレーヤー全員のゲームクリアになります。1人で遊ぶことが可能です。

【令和版としてのパワーアップポイント】

●ゴールパーツ付属で、ゲームモードが2種類に！

従来の「ゲーム１.みんなで対戦モード！」に加え

「ゲーム２.みんなで協力モード！」を搭載。1～4名で遊べます。

●「円形のパネル」が新登場！

四角型のパネル（全16枚）はスライドして進行、

新たに加わった円形のパネル（全2枚）は、

マス内で回転させて道筋を作成します。

1度置いたら動かせないため、戦略性と難易度がアップします。

商品名：チクタクバンバン

セット内容：●チクタク…1個 ●ボード…2枚 ●ゴール…1個

●パネル（四角）4種…計16枚 ●パネル（円形）2種…計2枚

本体サイズ：(Ｗ)400×(D)395×(H)15mm ボードサイズ

電池：単３乾電池1本使用（別売り）

発売日：2026年4月下旬

価格：6,578円(税10％込) / 5,980円（税抜）

商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5552/

Manufactured under license of American Plastic Equipment, Inc., of Miami, Florida, U.S.A.

ブタミントン

日本おもちゃ大賞2025 ゲーム＆パズル部門「大賞」受賞

『ブタミントン』は、ブタ型のマスコットをラケットとして使用し、バドミントンのように羽根をネット越しで落とさないように飛ばし合う、スポーツ系アクションゲームです。

1987年（昭和62年）、2004年（平成16年）にも発売されたヒット商品で、羽根を改良し、以前よりも空中浮遊時間が長くなりました。

商品名：ブタミントン

発売日：2025年4月中旬

価格：4,378円(税10％込) / 3,980円（税抜）

https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4908/

メガハウス 昭和・平成から続く名作ゲーム集

https://youtu.be/Ag8BYI7imXQ

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