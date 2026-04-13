豊かな自然と出会う”道”を、未来につなぐために。2026年 3つのアクション｜finetrack（ファイントラック）

株式会社finetrack

「遊び手＝創り手」の国産アウトドアメーカー、株式会社finetrack（本社：兵庫県神戸市、代表 金山洋太郎）が、継続的にアウトドアを楽しむことができる環境の構築を目指して取り組んでいる「未来へつなぐ、ファインなトラック」プロジェクト。2026年は3つのアクションを実施します。

～未来へつなぐ、ファインなトラック～

今、全国各地のアウトドアフィールドでは「利用」と「保全」のバランスが崩れ、荒廃が進行するという問題が起きています。

アウトドアを楽しむこと、豊かな自然環境を守ること。両立するのは簡単ではありません。

ですが、それを考えるのはアウトドアアクティビティを愛する自分たちの使命と考えています。



人と自然が調和し、共生する【ファインなトラック】を未来へ守りつなぐために。

finetrackは2026年、以下の３つのアクションに取り組みます。

プロジェクト詳細はこちら :https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/

ファインなトラック への取り組み

■2026年の３つのアクション

できることから、少しずつ。

アウトドアフィールドの未来のための取り組みを行ってまいります。

［1］着て、応援する。～寄付型プロダクトの販売～

機能や価格はそのままに、購入金額の5％を登山道整備団体への寄付にあてるドライレイヤー。

2026年はラインナップを増やして2シリーズで展開します。

・「finetrack×YAMAP 別注ドライレイヤー」

アウトドアの汗冷え対策アンダーウエアとして定番の「ドライレイヤーベーシック」をYAMAPとの限定カラーで展開。2024年から取り組んできたシリーズの第3弾で、finetrackの直営店および公式WEB STORE、YAMAP STOREにて販売しています。

・「寄付つきドライレイヤークール」

暑いときも快適に汗対策ができる涼しいドライレイヤー、「ドライレイヤークール」の寄付つきモデル。2026年新登場のシリーズで、finetrackの直営店や公式WEB STORE以外に、全国の販売店の一部でも取り扱いを予定しています。

商品の詳細はこちら :https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/drylayer_sp/［2］”登山道の今”を伝える。～動画シェアキャンペーン開催～

普段何気なく使っている登山道。その登山道の現状を知り、考え、周囲にも伝えていく。

そんな輪を広げるためのアクションです。

動画公開は5月中旬。その動画を使ったSNSキャンペーンは6月初旬から開催予定！

キャンペーンでは、finetrack公式SNSアカウントによる対象の投稿をシェアすると、finetrackから、1シェアにつき50円を、登山道整備・保全のために寄付いたします。

［3］見て、学んで、体験する。～登山道整備体験イベントの開催～

実際のフィールドで、登山道整備を体験するワークショップを開催します。

初日はいつもの登山道を別の角度から見て学び、2日目は学んだことを活かして実際に整備を行う、充実の内容。

人にとって歩きやすいだけではなく、周辺の自然環境と美しく調和し、時間の経過にも耐える登山道を学びながら作っていきます。

2026年も継続します。～noteによる情報発信～

2025年に始めた「未来へつなぐ、ファインなトラック」という取り組み。

これからもアウトドアを愛する方々と一緒に考え、育てていきたいと考えています。

そんな取り組みの裏側、プロジェクトメンバーの等身大の発信を、メディアプラットフォーム「note」を通じてお届けしていきます。

finetrack公式noteへ :https://note.com/finetrack

【関連リンク】

株式会社finetrack ブランドサイト

https://www.finetrack.com/

未来へつなぐ、ファインなトラック

https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/

登山道を守る人を応援する。finetrack×YAMAP別注ドライレイヤー

https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/drylayer_sp/

finetrackについて

株式会社finetrackは、国内大手総合アウトドアメーカー等で企画開発30年のベテランと、

長年アウトドアを実践してきた有志が集まり、国内ベンチャーとして2004年1月に創業。

兵庫県の経営革新計画にも認定された、「遊び手＝創り手」のシーズとニーズをダイレクトに結びつけるビジネスモデルで、素材開発からこだわるモノ創りをすすめております。

▽ブランドヒストリー▽

https://www.finetrack.com/brand/

▽ブランドポリシー「遊び手が創り手」▽

https://www.finetrack.com/brand/policy/

▽SDGsの取り組み▽

https://www.finetrack.com/brand/sdgs/