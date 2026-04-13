【NAGOYA Innovation Lab】5月13日（水）STATION Aiにて開催。『「聴く力」が新規事業を動かす』に東海テレビプレミアムビジネスサービスEdgeを産んだ戸松準が登壇。

■テレビ局から生まれた新規事業「Edge」の生みの親、東海テレビ・戸松準が語る『「聴く力」が新規事業を動かす』とは？

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）は、Spready株式会社と共同で、NAGOYA Innovation Lab（NIL）「「聴く力」が新規事業を動かす」を開催いたします。

東海テレビで「ぐっさん家」「千原ジュニアのへべれけ」「田村淳のスマホ旅」など数多くのヒット番組を手がけてきたプロデューサー・戸松準がゲスト登壇し、新規事業を前に進めるうえで欠かせない「聴く力」にフォーカスする、勉強会および交流会です。

顧客の声を聞いているつもりでも、本当に必要な情報を拾えていない。

社内外との対話は重ねているのに、企画の解像度が上がらない。

アイデアや仮説はあるのに、どこか独りよがりになってしまう。

そんな壁に対して今回のNILでは、メディアの現場で磨かれてきた“傾聴”の視点を、新規事業の実務にどう活かすかを考えます。

東海テレビ放送で新規事業に取り組んできた戸松がゲストとして登壇。

「対話力」ではなく、なぜ今「傾聴力」なのか。

番組づくりと新規事業はどこが似ているのか。

イントレプレナーとして立ち上げに挑む中で、何が良くて、何を見落としやすいのかを、実体験をもとに掘り下げます。

新規事業担当者が持ち帰れるのは、単なる“聞き方のコツ”ではありません。相手の話をどう受け取り、どう企画に変え、どう自分自身を俯瞰して前に進むか。そんな、実務に効く視点と姿勢を学ぶ回です。

こんな方におすすめ- 顧客や社内へのヒアリングをしても、企画の解像度が上がらないと感じている方- 新規事業に必要な「対話力」を、表面的なコミュニケーション論ではなく実務で学びたい方- ユーザー理解や課題発見の精度を高めたい方- 企画づくりの視点を、異業種の実践から学びたい方- イントレプレナーとしての立ち上げ経験や、そこから得た学びに関心のある方- 自分の思い込みや進め方を見直しながら、新規事業を前に進めたい方当日の内容

第1部：イノベーション勉強会

「聴く力」が、新規事業を動かす ～ 傾聴・企画・メタ認知で磨く、メディアの現場に学ぶ実践知 ～

第2部：交流会（自由参加・自由解散、キャッシュオン）

頭をフル回転させた後は、五感を満たす特別な時間を。今回はバー「node7」（SQUEEZE様）のご協力により、各地のビールをはじめ、クラフトコーラやこだわりのオレンジジュースなどソフトドリンクも充実。

開催概要

主催：Spready株式会社

協力：株式会社SQUEEZE

日時：2026年5月13日（水）16:00-20:00

会場：STATION Ai（1部：3F セントラルラウンジ／2部：7F Node7）

参加費：無料

定員：40名

※参加申し込み者数が定員を超える場合には抽選の上、メールにてお知らせいたします。

※本セミナーは個人の方、ご同業、競合企業の参加はお断りさせていただいております。

※交流会のみの参加はご遠慮ください。（勉強会＋交流会のセットです）

参加を申し込む :https://client.spready.jp/seminar/20260513登壇者情報東海テレビ放送株式会社経営戦略局 統括戸松 準

名古屋大学工学部を卒業後、東海テレビ入社。

20年以上番組プロデューサー担当。「ぐっさん家」「千原ジュニアのヘベレケ」「田村淳のスマホ旅」など東海テレビの人気番組を生み出し、フジテレビへも出向。

4年前、スタートアップの可能性に着目し、紹介番組も立ち上げた。

現在は事業開発部にて、動画を活用した共創型新規事業を生み出す。2025年に【事業会社の新規事業を動画で生み出す】サービス「Edge（エッジ）」をローンチさせる。

Spready株式会社名古屋支社 Executive Producer鈴木 啓介

大手自動車部品メーカーに入社後、欧州・米国に計14年間駐在し、評価・設計・技術営業に加え、現地スタッフのマネジメントにも従事。帰国後は新規事業部門にて、AIスタートアップや医療系大学と連携しながら、マーケティングおよび企画の立場から複数の0→1プロジェクトを推進。

2021年に独立し、製造業を中心に新規事業・マーケティング支援を展開。Makuakeで4,000万円を調達したキッチンツールの企画や、自社アウトドアブランドの立ち上げを行い、2022年には国産アウトドアチェアでグッドデザイン賞を受賞。2025年5月よりSpreadyに参画。

■東海テレビ戸松準が手がけるテレビ局初のプレミアムビジネスサービス「Edge」春プラン募集中

参加を申し込む :https://client.spready.jp/seminar/20260513

「Edge」は、東海テレビが2025年3月より開始した法人向けの新規事業開発サービスです。

テレビ局の強みである映像・ストーリーテリング・メディアマーケティング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供します。

オフライン交流会の様子

動画コンテンツの提供にとどまらず、オフライン交流会やオンラインセミナーなどのイベントを毎月開催。

参加企業同士のマッチングや、ピッチ大会の実施を通じて、実践的な新規事業創出の場を提供しています。

また、業種や事業フェーズの異なる企業が出会い、対話と検証を重ねることで、新たな協業や事業アイデアが生まれる“実装に近いコミュニティ”を形成。

学びで終わらせない、新規事業の創出と成長を継続的に支援します。

Edge参加企業（50音順）この春の新コンテンツ１.「Edge STORY～新規事業立ち上げの5つのプロセス～」

東海テレビの新規事業「Edge」を立ち上げた戸松準氏の実体験をもとに、新規事業の進め方を5つのプロセスで解説します。

単なるノウハウではなく、「どうやるか」ではなく「どう進めたか」に焦点を当てた、リアルな実践ドキュメントです。

下記の内容などを、5つのプロセスで整理。新規事業に携わるすべての方にとって、実務に直結する内容となっています。

■内容

- 社内予算の通し方- 立ち上げ初期の苦労- 進め方の意思決定- 組織の作り方この春の新コンテンツ２.「新規事業に迷わない11の判断」【全11回 一挙公開】

エグゼクティブ・リーダー層に向けて、新規事業における意思決定の軸を整理したシリーズです。

守屋 実氏 × 粟生 万琴氏が、本業との向き合い方、参入判断、組織設計など、経営層が押さえておきたい視点を全11回でわかりやすく整理しています。

この春の新コンテンツ３. Edge初の音声コンテンツ「Edge AUDIO BOX」

動画視聴が難しいシーンでも、移動中やスキマ時間に“耳からインプット”が可能。ラジオのような感覚で、新規事業に必要な思考を整理できます。

- 「新規事業は難しい」と思ってしまう理由- アイデアが出ない人の共通点- アイデアを形にする3ステップ- 計画通りに進めてはいけない理由- 人材選びと組織づくりの落とし穴

構えずに、気軽に。

日々の業務と照らし合わせながら、気軽に活用いただける内容です。

気になった方は、まずは資料請求を！資料請求 :https://school-edge.net/#contact講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO 代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

[問い合わせ・資料請求]

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://school-edge.net/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

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