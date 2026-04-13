SKE48の「bubble」にメンバー追加！Team E「太田愛恵」の参加が決定！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社 Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役： 佐藤元）と、グローバルファンコミュニケーションアプリ「Dear U bubble」の日本事業を手掛ける株式会社 Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内良）は、2026年4月13日（月）より「bubble for JAPAN」にSKE48 太田愛恵（Team E）が新たに参加したことをお知らせいたします。

＜太田愛恵 販売開始日＞

2026年4月13日（月）午前10時

＜SKE48 bubble参加メンバー＞

◎Team S

相川暖花、石黒友月、伊藤虹々美、入内嶋涼、熊崎晴香、倉島杏実、坂本真凛、杉本りいな、鈴木恋奈、野村実代、原優寧、松川みゆ、山村さくら

◎Team KII

池田楓、伊藤実希、井上瑠夏、奥野心羽、鎌田菜月、近藤海琴、佐藤佳穂、篠原京香、松本慈子

◎Team E

青海ひな乃、青木莉樺、赤堀君江、浅井裕華、井田玲音名、太田彩夏、太田愛恵、大村杏、河村優愛、鈴木愛菜、西井美桜、森本くるみ

活動状況やその他の事情により、参加メンバーは変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜プロフィール＞

東京・秋葉原を拠点に活動するAKB48の全国進出第一弾として、2008年7月に、名古屋・栄に誕生したアイドルグループ。本拠地の栄（SAKAE）の頭文字からSKE48（エスケーイー フォーティエイト）と命名される。のちに日本全国、そして世界に展開される48プロジェクトの先駆けとなった。

名古屋の栄に建つ観覧車がシンボルのエンターテインメント発信ビルSUNSHINE SAKAEの2階にあるSKE48劇場（SKE48 THEATER）で、歌とダンス・トークから構成される公演をS・KII・Eの各チームと研究生で日々開催している。

2026年3月18日36枚目のシングル「サンダルだぜ」をリリース。

＜販売価格＞

◎通常価格

購読1名につき

・Web決済：月額600円（税込）

・アプリ決済：月額640円（税込）

◎「SKE48 Family」「SKE48 Mobile」会員割引価格

Web決済価格から10%OFF 月額540円（税込）

＜決済方法＞

・Web決済（クレジットカード決済、キャリア決済）

・アプリ決済（App Store、Google Play）

＜販売サイトURL＞

https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.ske48

＜bubbleの概要＞

bubbleは、アーティストとファンがクローズドな空間でリアルタイムコミュニケーションできるスマートフォン向けアプリサービスです。

アーティスト本人から送られる日常のカジュアルなメッセージや写真などをファンが受信、そのメッセージに返信できることが大きな特長です。オープンな場での交流が中心のSNSに対して、bubbleは自分専用のトークルームでやり取りが可能です。

これにより、同じ時間を共有しながら会話しているような体験ができるため、アーティストをより身近に感じられます。

国内外で活躍する多くのアーティストが、自分のファンだけが集まる空間でコミュニケーションをしながらファンとの絆をより強固にしています。

▽主な機能

◎アーティストとのリアルタイムメッセージ

◎メッセージの自動翻訳機能（14ヶ国語対応）

◎ユーザニックネーム入りのメッセージ

◎ユーザからの返信機能

◎ユーザの誕生日をお祝いするメッセージ

◎生配信が楽しめる「bubble LIVE」

◎お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」

◎ユーザからの意見を募れる投票機能

◎購読者限定のチケット先行やプレゼント企画の実施 など

▽bubble for JAPANアーティストラインナップ（A-Z）

aespa / ALL(H)OURS / APEX / ARrC / ASC2NT / AWIN / Billlie / BNSI / Candy Shop / chun / CSR / daybreak / DIGNITY / DKB / EXO / 藤田ニコル / 古川優香 / GIRLS′GENERATION / HAPPY CREATORS / 今村美月 / 井上苑子 / 伊瀬茉莉也 / JANG GYU RI / カマたく / 兼近大樹（EXIT） / KANGIN / KANGTA / かす / 加藤夕夏 / Kim Jaewon / きぬ / KISS OF LIFE / Ko Minsi / 小池美波 / LEE CHAEYEON / LUCAS / LUCY / 三上悠亜 / MIYAVI / Moon Byul / Mrs. GREEN APPLE / N.TOP / NCT / NCT WISH / Novelbright / PLAVE / Red Velvet / RIIZE / 斉藤真木子 / 佐月愛果 / SEVENUS / SHINee / 渋谷すばる / SKE48 / SON TAEJIN / SUPER JUNIOR / TVXQ! / VERIVERY / W3WAY / WayV (威神V) / 矢吹奈子 / 山崎夢羽 / YOON JONG SHIN / 吉田朱里 / YUMEKI / 82MAJOR ほか

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 ： 株式会社Fanplus （ファンプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社Dear U plusについて

会 社 名 ： 株式会社Dear U plus （ディアユープラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 山内良

設 立 ： 2023年5月

事業概要 ： 「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.dearuplus.co.jp/

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社Dear U plus

法人様専用お問い合わせ窓口URL

https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。