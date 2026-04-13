青梅市ゆかりの方が語る新コーナー「おうめLOVER」がスタート！

株式会社ポニーキャニオン

東京都の西部に位置し、霊峰・御岳山を擁す青梅市には一年を通して多くの観光客が訪れます。そんな青梅市では、2022年（令和4年）より移住・定住促進事業を展開し、”住む・暮らす場所”としての青梅の魅力の発信に力を入れています。

これまで青梅市に住む方々に、青梅で暮らすことになった背景や、青梅を選んだ理由、暮らして気づいた魅力などを語っていただくインタビューに加え、この度新たなインタビュー・コーナー「おうめLOVER」を開設しました。

■「おうめLOVER」とは

現在は青梅にお住まいではないが、青梅市出身、青梅市育ち、御岳山が好き、ツーリング／サイクリングで青梅の道を走るのが好き、青梅に所縁のあるモノ・コトが好きなど、青梅に関することが好きな方々にその想いを語っていただくコーナーです。

初回は、青梅市出身の5人組バンドwacciのボーカル・橋口さんと、テレビ東京のアナウンサー・狩野さんのおふたりが登場！

wacciのボーカル・橋口洋平さんテレビ東京 アナウンサー・狩野恵里さん

橋口さんは、中学校での経験が今の音楽活動に繋がっていること、「シンガーソングライターコンテスト in 青梅」でグランプリを受賞したことなどを、市内の想い出の場所を巡りながら語り、狩野さんは、アメリカ暮らしの前後、合計約10年間暮らした青梅の想い出や、社会人になり青梅を離れてから感じる青梅の魅力についてお話しいただきました。

▼おうめLOVER vol.01

青梅で育った時間が、いまも歌の奥で鳴っている。

wacci橋口洋平さんが語る“ふるさと青梅”と創作の原点

https://myome.jp/omelover/vol01

▼おうめLOVER vol.02

振り返れば、青梅が心のよりどころになっていた。

テレビ東京アナウンサー狩野恵里さんが語る“ふるさと青梅”と人生の土台

https://myome.jp/omelover/vol02

「おうめLOVER」は随時更新予定です。

都心から電車で１時間少しの距離なのに、ちゃんと”ふるさと”を感じることができる青梅。ぜひおふたりのインタビューから青梅を感じ取ってみてください！

青梅市移住定住促進ポータルサイト :https://myome.jp/omelover

(株)ポニーキャニオンは、青梅市移住定住促進に関し同市と連携し、各種情報発信、取り組みを展開しています。