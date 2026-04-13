高速道路ドライブをもっと楽しく！ 『高速道路＆サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）ガイド 2026-2027年最新版』が4月16日（木）発売！！

株式会社講談社

■高速道路のドライブが楽しくなること請け合い！

旅行や出張など、長距離ドライブには欠かせない存在となっている高速道路。ドライブ中の楽しみといえば、何といってもサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)での食事や買い物などのリフレッシュ休憩だ。

ここ最近のSAやPAは続々と改良されており、食事やテイクアウトメニューが充実しているだけでなく、体験コーナーやSNS映えを意識したサービスも充実、わざわざそこを目的地にしたくなるほどの施設となっている。本書では、そんな進化したSA・PAの情報が満載！ ドライブの計画を立てるのにピッタリの1冊。

しかも、主要な高速道路は当然のこと、地方の路線もしっかりとスペースをさいて、丁寧に紹介。見やすいレイアウトと高い情報密度で、一覧性にすぐれるため、ドライブ中の検索も簡単。愛車の車内にぜひ備えておきたい1冊だ。

今年度版の特集ページでは高速道路から道の駅に一時退出しても追加料金のない、全国29カ所の道の駅を紹介。しかも思わず寄り道観光したくなる道の駅を厳選して5カ所紹介。各SA・PAの写真サイズも大きくなって、各エリアの魅力がより伝わりやすくなっている。

■『高速道路＆サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）ガイド 2025-2026年最新版』 商品概要

定価：本体1364円（税別）

発売日：2026年4月16日（電子版同時配信）

判型／ページ：A4判／192ページ

ISBN：978-4-06-542788-0

発行：講談社

https://amzn.asia/d/0auvUwZn

【2026-2027年版はここが見どころ!】

●SA・PAの「見る、食べる、体験する、買う、遊ぶ」の情報が凝縮！ 巻頭企画ではコスパに優れる「丼」と「麺」を特集。「味変」できるメニューをセレクトしているため、ともすれば早食いになりがちな中でも腰を据えてじっくりと味わえる食事を楽しみつくそう！

1度の食事で2度旨い「味変」が可能な「丼」と「麺」をセレクト時間がないドライバーでも楽しめる「ハンバーガー」と「サンドイッチ」特集も。車内で気軽においしさを味わえるぞ

●SA・PAのように使える、高速道路に近接した全国29の「道の駅」も掲載。ETC2.0を装着していれば、該当する道の駅を利用するために高速道路を降りても再入場時の通行料が無料になる！ また、これらの道の駅から行ける近場の観光スポットについても紹介する。

高速道路のICから降りてもETC2.0を装着したクルマなら、該当の「道の駅」を利用することで再入場時は無料に

●主要な路線ごとに分けて紹介する本編のガイド。今年度版はブラッシュアップしてさらに閲覧性がアップ！

各路線ごとにぜひ立ち寄ってみたいおススメのSA・PAをピックアップ！一覧性にすぐれ、さらに見やすくなった各路線のガイドページ

【本書のおもな特集】

・コスパ抜群！ 早食いに終わらせない「味変」が楽しめる「丼」と「麺」

・手軽にワンハンドで楽しめる！ ハンバーガー&サンドイッチ

・最新版“地のもの”ご当地高速道路スイーツ

・ただの休憩所ではない！ 寄り道観光したい高速乗り降り自由の「道の駅」ガイド

・お風呂やシャワー、ラウンジがある癒やしのSA・PA

・新鮮野菜・魚が買えるSA・PA

・カフェ&コンビニのあるSA・PA

・買い逃しは避けたい！ SA・PAの限定商品

・高速道路でも思わぬ商品が手に入る！ 個性派ショップが入るSA・PA

・給油できない長距離区間

・ドッグランのあるSA・PA

・ペット用品のあるSA・PA

地のものを使った高速道路スイーツを特集

【収録路線】

東名高速道路/新東名高速道路/名神高速道路/中央自動車道/北陸自動車道/東海北陸自動車道/東北自動車道/常磐自動車道/磐越自動車道/関越自動車道/上信越自動車道/道央自動車道/札樽自動車道/道東自動車道/伊勢湾岸自動車道/東名阪自動車道/新名神高速道路/西名阪自動車道/伊勢自動車道/紀勢自動車道/阪和自動車道/中国自動車道/山陽自動車道/神戸淡路鳴門自動車道/瀬戸中央自動車道/西瀬戸自動車道/徳島自動車道/高松自動車道/松山自動車道/高知自動車道/九州自動車道/大分自動車道/長崎自動車道/宮崎自動車道/沖縄自動車道/圏央道/長野自動車道/東関東自動車道/京葉道路/その他主要高速道路