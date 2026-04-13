クオンタムソリューションズ、10億米ドル規模のグローバル産業投資ファンド構想に向け基本合意書（MOU）を締結

クオンタムソリューションズ株式会社

東京証券取引所スタンダード市場上場企業であるクオンタムソリューションズ株式会社（以下、当社）は、2026年4月13日開催の取締役会において、連結子会社である Quantum Solutions Asia Limited（以下「QSA」）を通じて、Inno One Group (HK) Limited（以下「Inno One」）との間で、グローバルエネルギー、コモディティおよび関連物流分野を対象とするオフショア投資ファンドの設立および共同管理に関する基本合意書（Memorandum of Understanding、以下「本MOU」）を締結することを決議し、同日付で当該基本合意書を締結いたしました。

本ファンド構想は、エネルギー、コモディティ、物流・輸送といった分野における投資機会を対象とし、目標規模を10億米ドルとするものです。現時点では本MOUの段階にあり、今後、当事者間の協議を通じて、ファンドの具体的な設計、資金調達、投資実行体制等を検討してまいります。

■ 本件の背景

当社グループは、資本市場に関する経験およびデジタルアセット分野における研究基盤を活かし、新たな事業機会を継続的に模索しております。

Inno Oneは香港を拠点とする投資・資産運用機関であり、物流・輸送資産への投資、ファイナンスおよび運営に関して関連する経験を有しております。

世界的な地政学的環境の変化を背景として、エネルギー、コモディティおよび関連物流インフラ分野に対する市場の関心は高まっております。当社は、Inno Oneとの協業を通じて、当該産業分野における投資機会について初期的な調査および情報収集を行い、投資ファンド設立の基本的な枠組みについて検討することを予定しております。

■ 本MOUのポイント

1．目標規模は10億米ドル

本ファンドの目標値は 10億米ドル（日本円換算で約1,590億円）です。。

2．注力分野はエネルギー・コモディティ・物流

本ファンドは、主として以下の分野に注力する予定です。

- エネルギー分野主としてエネルギー産業バリューチェーンに関連する領域（上流・中流・下流に関連する資産）- コモディティ分野レアアース、ベースメタルおよび貴金属等の資源関連資産- 物流・輸送分野船舶、港湾インフラおよび物流ネットワーク等

3．RWAおよびトークン化を含むストラクチャーを検討

関連法令を遵守することを前提として、双方は本ファンドの投資対象資産に係るストラクチャーについて研究を行い、Real World Asset（RWA） および関連技術手段（トークン化を含む）を含む可能性についても検討する予定です。

■ 今後の展望

QSAは、本MOU締結後、ファンド設立に関する初期準備作業を進める予定です。

本MOUは、原則として法的拘束力を有する最終契約を構成するものではなく、締結日から12か月間有効です（当事者間の書面合意により延長される場合、またはこれに先立ち終了する場合があります）。

本ファンドの設立、投資実行および資金手当て等については、今後の協議を経て正式契約に基づき決定される予定です。

クオンタムソリューションズ株式会社について

クオンタムソリューションズ株式会社（東証スタンダード：2338）は、デジタル戦略を中核に据え、AIゲームをはじめとする新規事業の開発にも取り組む上場企業です。今後も、デジタル技術と産業領域を掛け合わせながら、新たな成長機会と戦略的展開を追求してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

クオンタムソリューションズ株式会社

経営企画部 IR担当 寺田キャサリン

TEL： 03-4579-4059

Email：pr_teams@quantum-s.co.jp

URL：https://www.quantum-s.co.jp/jp