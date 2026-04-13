ターキッシュ エアラインズ、経営体制の変更を発表

Turkish Airlines

ターキッシュ エアラインズは、経営体制の変更を実施し、同社の企業目標に沿い、取締役会および最高経営責任者職において新たな任命が行われました。

これまで最高財務責任者（CFO）として、財務、資金管理、投資家向け広報（IR）などの重要職務を長年歴任してきたムラット・シェケル教授（Prof. Murat Şeker）が、ターキッシュ エアラインズ取締役会長兼執行委員長に就任いたしました。

ムラット・シェケル教授は、2000年にマルマラ大学で経営工学学士号を取得後、サバンジュ大学で経済学修士号を、ミネソタ大学で経済学博士号を取得。国際舞台でも中心的な役割を担い、2008年から2013年まで世界銀行のエコノミストとして、イノベーション、起業家精神、国際貿易、新興国の成長に関する政策報告書の作成および学術研究に携わりました。

2013年から2016年にかけては、ジラート銀行（Ziraat Bank）の金融機関・IR部門のシニア・バイス・プレジデントとして、国際的な資金調達や投資家との関係構築を統括。この間、ジラート投資、ジラート個人年金、ジラート保険などの子会社の取締役も務めました。

2016年7月にターキッシュ エアラインズのCFOに就任後は、財務、資金、会計、調達、IRを統括。2021年3月からは同社取締役兼執行委員会のメンバーを務めるほか、ターキッシュ テクニックおよびサンエクスプレスの取締役も兼任しています。さらに、2024年からは国際航空運送協会（IATA）の財務諮問委員会のメンバーとなり、2025年からは同委員会の議長として、金融サービスに関する政策課題についてIATA理事会へ助言を行っています。

学術分野でも精力的に活動しており、2015年から2018年までボアズィチ大学で非常勤講師を務め、2025年12月に教授職を拝命しました。既婚で3人の子供がいます。

また、今回の経営体制変更の一環として、これまで最高商務責任者（CCO）として戦略的販売およびマーケティング業務を長年牽引してきたアフメット・オルムシュトゥル（Ahmet Olmuştur）が、ターキッシュ エアラインズ最高経営責任者（CEO）に就任いたしました。

1980年イスタンブール生まれ。マルマラ大学で経営学の学士号を取得後、ロングアイランド大学（ニューヨーク）、欧州ビジネススクール（ロンドン）、ポール・レオナール・ド・ヴィンチ（パリ）の提携による国際プログラムを通じてMBAを取得しました。

オルムシュトゥルのキャリアは、2000年にターキッシュ エアラインズのコールセンターのアルバイト職から始まりました。顧客との重要な接点での経験を礎に、ナショナルフラッグキャリアの経営陣へと昇り詰めたその歩みは、同社における成功の模範となっています。

入社後は、収益管理部門のフライトアナリストとしてキャリアを積み、グローバル・ディストリビューション・システム（GDS）マネージャー、路線収支管理・レベニューマネジメント部門のマネージャー、収益管理全体を担当するシニア・バイス・プレジデントを歴任しました。2014年からは最高マーケティング・販売責任者、2024年からは最高商務責任者（CCO）として商務部門を主導してきました。

これまでのキャリアを通じ、路線ネットワーク計画、レベニューマネジメント・価格戦略、販売・マーケティング、カスタマーエクスペリエンス、マイレージプログラム「Miles&Smiles」など、多くの戦略的分野で多大な貢献をしました。現在はサンエクスプレスの取締役兼監査委員、ターキッシュ テクニックの取締役、IATAディストリビューション諮問委員会のメンバーも務めています。

また同氏は、フアット・セズギン教授イスラム科学史研究財団、トルコゴルフ連盟、観光開発教育財団、トルコオリンピック委員会のメンバーとしても活動しています。既婚で3人の子供がいます。

世界最多の国々に就航するトルコのナショナルフラッグキャリアであるターキッシュ エアラインズは、新たな経営体制、強力な人的資源、持続可能な成長ビジョン、そして旅客中心のサービスアプローチにより、世界の航空業界におけるリーディングカンパニーとしての地位をさらに強化してまいります。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、531機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界132ヶ国356空港、国際線303路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/turkishairlines

公式LinkedIn アカウント：https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines

公式X アカウント：https://x.com/TurkishAirlines

＊Turkish Airlinesの日本市場における正式なブランド名は「ターキッシュ エアラインズ」です。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。 現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エア・インディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、ITAエアウェイズ、LOTポーランド航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、深セン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイス 国際航空、TAPポルトガル航空、タイ国際航空、ターキッシュ エアラインズ、ユナイテッド航空。世界を代表する26の航空会社を結集し、世界の約90%である190カ国、1,150以上の空港へのシームレスなアクセスを旅行者にご提供しています。さらに、コネクティング・パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。詳しくは https://www.staralliance.com/en/home 、または各SNSをご覧ください。