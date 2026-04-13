【五島の椿】好評につき今年も開催　5月10日は「五島の日」五島うどんがもらえる特別なキャペーンを開催

五島の椿株式会社

五島の椿株式会社（株式会社MTGグループ）は、五島列島の地域活性化を目的とした「五島の椿プロジェクト」（※五島の椿プロジェクト公式サイト:https://gotonotsubaki-pj.or.jp）の認定パートナー企業として、島の大切な資源である「椿」を軸とした産業と雇用を創出し、島の持続的な発展に貢献するという理念を掲げて2018年に設立。五島列島の椿から生まれた自然由来のスキンケアブランド「五島の椿」を展開しています。自社農園で採れた椿から抽出した美容成分を、品質を保ちながら原料化、島の化粧品工場で製造し、島からお客様のもとへお届けしております。

このたび、毎年ご好評をいただいている「五島の日（5月10日）」を記念した企画として、五島の椿オンラインショップにて、2026年4月13日（月）～5月11日（月）の期間中、税込8,000円以上ご購入のお客様に、もれなく「五島うどん＋焼きあごだし（２人前）」をプレゼントする特別なキャンペーンを実施いたします。

■五島の日キャンペーン

概要： 5月10日、五島の日を記念し、五島の椿オンラインショップにて8,000円(税込)以上スキンケア商品をご購入いただいたお客様に、もれなく「五島うどん＋焼きあごだし（２人前）」をプレゼントいたします。五島の椿のスキンケアでお肌を潤し、五島列島に想いを馳せていただけるキャンペーンとなっております。

キャンペーン期間：4月13日（月）～5月11日（月）

プレゼント内容：

・国産小麦100% 五島うどん 180g

・うどんつゆ「虎屋の焼きあごスープ」 7g×２

※五島うどん

内容量：180g×1束

原材料：小麦粉(国産)、食塩、菜種油、椿油

主要生産地：北海道・九州

賞味期限：300日

保存方法：直射日光及び高温多湿をさけて常温で保存

※うどんつゆ

内容量：7g×2袋

原材料： 食塩（国内製造）、砂糖、デキストリン、粉末醤油、かつお調味粉末、酵母エキス、いわし煮干粉末、粉末小麦発酵調味料、こんぶ調味粉末、かつお節粉末、焼きあご(とびうお)、葱、(一部に小麦・大豆を含む)

賞味期限：300日

保存方法：直射日光及び高温多湿をさけて常温で保存

規格/サイズ：25×60×200mm

■五島の日

2013年に、五島市と新上五島町が日本記念日協会申請し、【「5」と「10」のゴロ合わせで、5月10日は五島の日】として、同年正式に記念日として登録されました。

九州の最西端に位置する長崎県・五島列島は、大小140余りの島々からなる美しい場所です。独特な植生や海洋環境があり、島の大部分が西海国立公園となっております。五島列島には野生のものを含めると約1000万本以上のヤブ椿が自生しており、日本一の椿の島とも言われております。

また、豊富な海の幸、山の幸、畜産も有名で、独自の食文化も特徴です。かつて「幻のうどん」とも言われた「五島うどん」は日本三大うどん（※）の１つにも数えられます。

※諸説あり

五島列島の海と島並み（写真：泊昭雄）

■＜五島の椿のシンプル3ステップケア＞

左より、椿酵母せっけん60g (\1800)、椿の葉 保湿水(\3800)、椿酵母オイルW 40mL(\4950)

五島の椿のシンプル3ステップケアで、効果的に椿酵母エキス(※1)を与え、肌を保護することで、乾燥悩みにアプローチします。

1. 洗う

椿果皮の繊維スクラブが古い角質をやさしく除去し、角質層が薄くなる。

2. うるおす

「ヤブツバキテルペン（※2）」の浸透力が、角質層にうるおいを行きわたらせ、しっとり柔らかな肌へ導く。

3. まもる

より皮脂の組成に近い椿酵母オイルWが、皮脂のかわりとなって角質層の水分の蒸発を抑え、肌の乾燥を防ぐ。

※1 サッカロミセスセレビシアエエキス(整肌)

※2 ツバキ葉水(保湿剤)

▪️【五島の椿株式会社について】

五島の椿株式会社は、長崎県・五島列島の地域資源「椿」を活かし、持続可能な産業と雇用を目指して2018年に設立。「椿を再発見し、そのすべてを活かす」をコンセプトに、椿の花・葉・果皮・種子などを活用し、独自の技術で抽出した「椿酵母エキス」や「椿葉クチクラ」などの原料を開発。

五島列島の椿を活用した自然由来のスキンケアブランドを展開しています。

また、「五島の椿プロジェクト」認定パートナーとして、地域活性化に取り組んでいます。公式オンラインショップ：https://gotonotsubaki.co.jp/