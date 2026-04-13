株式会社マゼックス、秋田県に東北営業所を開設、スマート農機による農業課題の解決を推進

株式会社マゼックス

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市）は、秋田県鹿角郡小坂町に東北営業所を開設いたします。本営業所はSKY-N（本社：秋田県鹿角郡小坂町）との統合により運営され、東北地域における農業の現場課題解決に向けた支援体制を整備いたします。

■ 背景

東北地域は、全国の食料供給基地として水田農業を中心とした農業が営まれています。同地域の耕地面積は全国の約19％を占める重要な生産地である一方で、課題が深刻化しています。農業従事者の急速な高齢化と担い手不足により、労働力の確保が急務となっており、加えて中山間地域を中心とした農地の分散化や基盤整備の遅れにより、効率的な営農体制の確立が困難な状況にあります。

さらに、限られた防除適期での対応、農作業時間の削減、生産性の向上といった複数の経営課題が同時に存在することで、地域農業の持続可能性が問われています。

■ 営業所開設の意義

東北地域におけるスマート農業の推進を目的として、秋田県に東北営業所を開設します。本営業所はドローンの設計・製造・販売を手がけてきたSKY-Nとの統合により、地元密着のサービス体制と先進的なドローン技術の融合を実現し、東北地域の農家に対して、より迅速で質の高い営農支援を提供いたします。

今後は、マゼックスの主力製品である農薬散布用ドローン「飛助」シリーズにより、稲作やその他作物の効率的な防除を実現します。特に中山間地における小区画や飛び地での作業に対応した小型設計により、限られた防除適期を逃さない体制を構築いたします。また、ALLYNAVシリーズの次世代スピードスプレイヤー「Aries300N」の提供を通じて、地域の果樹園にも対応し、果樹の薬剤散布における省力化と作業効率の向上を実現いたします。これにより、水田農業のみならず園芸作物の生産性向上を支援いたします。

■ 今後の展開

マゼックスは、本営業所を拠点として、東北地域における農業の担い手不足対応、労働負担の軽減、生産性向上の実現に貢献いたします。水田農業から果樹園まで、幅広い農業形態に対応したスマート農機の導入により、次世代の農業経営モデルの確立を支援し、地域農業の再生と持続可能な農業の実現を目指してまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社マゼックス

担当：関東支店

TEL：048-826-6761

E-mail：company@mazex.jp

Web：https://mazex.jp

東北営業所

〒017-0204

秋田県鹿角郡小坂町荒谷字上ノ平29

七滝活性化拠点センター内（旧小坂町立七滝小学校）

■会社概要

社名：株式会社マゼックス

代表者：吉野 弘晃

所在地：〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町3丁目4番8号

事業内容：産業用・農業用ドローンの製造・販売、修理、操縦指導、部品販売、スマート農業機器の販売 等