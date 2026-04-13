マカフィー、ワールドカップ関連の詐欺に関する調査結果を発表

マカフィー株式会社

オンラインのセキュリティ対策製品を提供しているマカフィー株式会社（本社：東京都千代田区）は、本日、ワールドカップに関連した詐欺についてまとめた調査結果(https://www.mcafee.com/blogs/ja-jp/security-news/world-cup-ticket-scams-how-to-buy-safely/)を発表しました。マカフィーが日本在住の18歳以上のサッカーファン1,000人を対象に実施した今回の調査では、ワールドカップのチケットを求めるファンが詐欺に対してリスクの高い考えをしており、詐欺師たちに付け入る隙を与えていることが明らかになりました。多くのファンがチケット詐欺の存在を認識している一方で、約5人に1人は非公式ルートでワールドカップチケットの購入を検討しています。チケットをオンラインやSNSで探すとき、マカフィーのオンライン保護ツールを活用することで、安全かつ安心してインターネットを利用いただけます。

主な調査結果は次の通りです。

- ワールドカップへの期待は高まる一方、ファンであっても現地観戦を希望する人はわずか：チケット入手に関心を示しているファンが半数以上いる一方で、現地観戦を希望すると回答したファンはわずか30％にとどまる。- ファン心理はリスクのある判断につながることも：チケット詐欺の存在を半数以上のファンが認識しているにもかかわらず、約5人に1人は非公式な販売元からのチケット購入を検討する可能性も

ワールドカップへの期待は高まる一方、ファンであっても現地観戦を希望する人はわずか

日本のサッカーファンの半数以上がワールドカップの試合観戦に関心を示しており、52％はすでにチケットを探したことがあるか、探すことを検討した、あるいは大会が近づくにつれて探す予定であると答えています。関心は特に若い世代に強く、「すでにチケットを検索した」人を見ると、40歳未満は23％に対し、40歳以上では10％にとどまります。一方で、実際に観戦することの実現性を尋ねると、強く希望しているファン及び可能であれば現地で観戦したいと考えるファンの合計はわずか30％で、全体の3分の2のファンがチケットを確保できなかった場合は残念と回答しています。

ファン心理はリスクのある判断につながることも

ワールドカップに関連した詐欺は周知の事実であるものの、公式チケットの需要が高く、入手が難しいため、リスクの高い判断を下してしまう恐れがあります。実際、サッカーファンの4人に3人（74%）がチケット詐欺の存在を認識し、約3分の2（65%）はチケット購入時に詐欺に遭うことを心配しています。

その一方で、18％は非公式の販売元からチケットを購入することを検討すると回答しています。その理由は、「リスクを冒してでも実際に試合を観戦したい」と回答したファンが26％で最も多く、次いで「正規の購入先が分かりにくい」（21％）、「非公式の方が良い座席を確保できそう」（19％）、「価格が安そう」（16％）などが挙げられました。

マカフィー株式会社アジア統括代表タイラー・マクギーは、次の通り述べています。

「ワールドカップのような大規模な国際イベントでは、チケットの需要が非常に高まり、詐欺師たちはその緊急性を利用して迅速に行動します。詐欺の存在を知っているファンであっても、公式ルートで購入できない状況や時間的な焦りを感じると、リスクの高い行動を取ってしまうことがあります。偽チケットの販売元は、ソーシャル投稿、ダイレクトメッセージ、QRコードなどを通じて宣伝することが多く、情報源の確認や疑わしいリンクを回避することが非常に重要です。マカフィー(R) リブセーフ(https://www.mcafee.com/ja-jp/antivirus/mcafee-livesafe.html)や、マカフィー(R) トータルプロテクション(https://www.mcafee.com/ja-jp/antivirus/mcafee-total-protection.html)、McAfee+(https://www.mcafee.com/ja-jp/identity-theft/protection.html)などのマカフィーのオンライン保護ツールは、支払いや個人情報を入力する前に、リスクのあるサイトやメッセージを検知するのに役立ちます。」

チケットを探すときも“守備”を忘れずに

マカフィーは、チケット購入時に詐欺に遭わないよう、皆さんに以下の点を推奨しています：

- テクノロジーに“ゴールキーパー”を任せる：マカフィー(R) リブセーフ(https://www.mcafee.com/ja-jp/antivirus/mcafee-livesafe.html)や、マカフィー(R) トータルプロテクション(https://www.mcafee.com/ja-jp/antivirus/mcafee-total-protection.html)、McAfee+(https://www.mcafee.com/ja-jp/identity-theft/protection.html)のような総合的なオンライン保護に投資し、個人情報、プライバシー、デバイスを最大限に保護しましょう。不審なリンクやサイトを検知・防御し、より安心してオンラインを利用できるようにします。- 怪しいチケットのオファーには“レッドカード”を：詐欺師は、公式に酷似した偽のチケット販売者やチケット取引用のプラットフォームを作ることがあります。あまりにも安価すぎるオファーや、見慣れない販売元の場合は、手を引くのが最も安全です。- “オフサイド”気味のオファーに注意：詐欺師は、SNSやダイレクトメッセージ、馴染みのないウェブサイトを通じてチケットを宣伝し、ファンを急かして誤った判断をさせようとします。可能な限り、公式チケット販売元や認証済みプラットフォームを利用しましょう。

調査方法

2026年2月に、日本の18歳以上のサッカーファン1,000人を対象に調査を実施しました。

マカフィーについて

マカフィーは、消費者と中小企業向けのオンライン保護のグローバル・リーダーです。デバイスだけでなく人を保護することにも重点を置くマカフィーの消費者および中小企業向けのソリューションは、常時オンラインの世界におけるユーザーのニーズに適応し、適切なタイミングとセキュリティで家族、地域社会、ビジネスを保護する、総合的で直感的なソリューションを通じて、ユーザーが安全に生活できるよう支援します。

詳細情報については、https://www.mcafee.com/ja-jp/index.html (https://www.mcafee.com/ja-jp/index.html)をご覧ください。

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