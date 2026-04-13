ベントレー グローバルブランドアンバサダーにプリヤンカー・チョープラー・ジョナスが就任

ベントレー モーターズ ジャパン

- lベントレーモーターズは、プリヤンカー・チョープラー・ジョナスをベントレー グローバルアンバサダーとして起用し、新キャンペーンを発表- l共同クリエイティブディレクターのグレッグ・ウィリアムズが撮影を手がけ、ブランドにとって新たな方向性を提示するキャンペーン- 世界的に活躍する俳優・プロデューサー・起業家であるプリヤンカーは、独自の視点とグローバルな感性、個性を体現するブランドアンバサダーとしてベントレーに参画- プリヤンカーは、グローバルアンバサダーの新たな象徴となる

2026年4月9日（英国現地時間）、ベントレーモーターズは、俳優でありプロデューサーでもあるプリヤンカー・チョープラー・ジョナスを、グローバルブランドアンバサダーに起用いたしました。

本発表にあわせて新キャンペーンを公開し、数週間以内には関連フィルムのプレミア公開も予定しています。同フィルムでは、プリヤンカーが自身の人生やキャリア、クリエイティブな視点について語る様子を収録。あわせてビジュアルも展開されます。

また、彼女は昨年9月に任命された共同クリエイティブディレクター、グレッグ・ウィリアムズおよび生沢舞を含む、ベントレーのグローバルアンバサダー陣に加わります。

プリヤンカーの多様なキャリアは、約25年にわたり世界中の観客を魅了してきました。彼女は国際的な映画業界で高い評価を受ける人物であり、プロデューサー、ニューヨーク・タイムズのベストセラー作家、起業家、そして投資家でもあります。また、ユニセフ親善大使として、教育や子どもの福祉に関する支援活動でも知られ、グローバルアイコンとしての影響力を通じて具体的な社会変化を推進しています。

ドキュメンタリースタイルで撮影された本フィルムでは、プリヤンカーとグレッグ・ウィリアムズの対話を通じて、彼女の人生観やクリエイティブな視点をよりパーソナルに描きます。撮影はロサンゼルスのソニー・スタジオで行われ、制作の現場で生まれる創造のエネルギーについても語られています。映像の中では、ベントレー コンチネンタルGTもさりげなく登場しています。

プリヤンカー・チョープラー・ジョナス コメント

私はこれまで、ベントレーのクラフツマンシップとストーリーテリングへのこだわりに惹かれてきました。細部に至るまで意図が込められている点に、特別な魅力を感じています。撮影現場にあふれるクリエイティブなエネルギーが好きな私にとって、このコラボレーションはとても自然なものでした。価値観だけでなく、ものづくりのプロセスそのものにも共感しています。

ベントレーモーターズ マーケティングディレクター ベン・ワッタム コメント

プリヤンカーは、ベントレーにフレッシュなエネルギーと確かな視点をもたらしてくれます。本フィルムのリラックスしたスタイルにより、彼女の声や個性が自然に表現され、従来の広告とは一線を画す、よりリアルな表現に仕上がっています。