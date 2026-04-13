AIを使ったランニングイベント情報プラットフォーム「RunConcierge（ランコンシェルジュ）」東北風土マラソンで日本語初実装

アシックスジャパン株式会社

アシックスが戦略的パートナーシップを結んだ、Neurun（ニューラン）, Inc.（本社：アメリカ・ボストン、CEO：Cade Netscher）が開発するランニングイベントの情報プラットフォーム「RunConcierge（ランコンシェルジュ）」が、4月19日開催の「東北風土マラソン2026」に導入されます。今回はRunConciergeとして初の日本語での本格実装となり、日本のレースシーンへの本格展開における重要な節目となります。

「東北風土マラソン」は「マラソンで東北と世界をつなぐ」をミッションに2014年にスタートしたイベントです。アシックスは1回目から継続してメインスポンサーとして協賛し、今回で12回目になります。東北の「風土」（自然、風景、人）と「フード」（食、日本酒）を楽しみながら走る「東北風土マラソン」を中心に、東北の食と日本酒を楽しめるフェスティバルを開催することで、東日本大震災からの復興途上にある東北の交流人口増加、産業振興に寄与してきました。

こうした「食と日本酒」を大会の大きな特色とする東北風土マラソンへの導入にあたり、RunConciergeは新機能である「イベントチェックリスト」を日本で初めて実装します。イベントチェックリスト機能は、大会において、ランナーに必要なギアや補給食の提案から、ホテルやレストランなどの各種サービスの提案までを一括で行うために開発された機能です。東北風土マラソンでの実装では、コース上のエイドステーションおよびフェスティバル会場で提供されている食べ物・お酒の情報を一覧で確認できるほか、RunConciergeを通じたオンライン購入にも対応します。

〇RunConciergeについて

近年、世界の主要レースでもAI活用が加速しています。その中でも注目を集めているのが、Googleの最新AI技術を活用したRunConciergeです。マラソンレースでは、ランナーがコース情報・気象条件・移動手段・宿泊・周辺情報など、多岐にわたる情報を複数の媒体から収集しているのが現状です。また、主催者・開催都市にとっても、インバウンド対応を含む多言語での情報提供が大きな課題となっています。RunConciergeは、こうした両者の課題を解決する"AIランニングパートナー"として開発されました。

「RunConcierge」は、ユーザー個人の好みやニーズに基づいてカスタマイズされたコンテンツを提供すべく、Google MapsおよびGoogle Cloudの最新技術をはじめ、トレーニング、リカバリー、栄養、地元のニュースなどを扱うさまざまな企業と連携します。ランナーはチャット機能を通じてAIと対話することができ、これまで以上に簡単に、探している正確な情報を包括的に入手することができます。

Googleとのパートナーシップを通じて、RunConciergeは、生成AI技術を活用し、以下のサービスを提供します。

● Google Mapsの最新技術を活用した没入型3Dでのレースコースおよび周辺環境のプレビュー

● AIによる高精度リアルタイム気象情報

● ランドマーク、主要ポイント、給水所などのスマート検索

● イベントチェックリスト機能

● 観戦スポット案内、交通・観光のパーソナライズされた提案

本プラットフォームは、数十年分のレースデータを多言語対応のインターフェースに統合したもので、独立したアプリとしてではなく、レース公式サイトや参加者向けダッシュボードに直接組み込まれる形で提供されます。これまで各所に散在していた情報を一元化することで、チャットボットによる的確な情報提供が可能になります。

〇東北風土マラソン×アシックスブース

東北風土マラソンが行われる会場のアシックスブースでは、2つのプログラムも同時実施しています。是非お立ち寄りください。（参加費無料）



・ Run For Reforestation Challenge

期間中にASICS Runkeeperアプリで走行・歩行を記録し、5kmを完走するごとに1本の木が植樹されるキャンペーン「Run For Reforestation Challenge」を実施します。参加費は無料で、開催期間は4月1日（水）～4月30日（木）です。

https://runkeeper.com/ja/

・GREEN BAG PROJECT

不要になったスポーツウエアの回収を行います（ブランド不問）。回収されたウエアはリサイクルポリエステル製エコバッグに再生され、アシックス直営店で販売。収益の一部は、子どもたちの健全育成活動「ONE FUTURE PROJECT」に寄付されます。

https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/greenbag

〇「東北風土マラソン2026」特設サイト

https://tohokumarathon.com/

〇「RunConcierge」プロモーションビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=hLgxL-4JX3Y

〇「RunConcierge」特設ページ

https://RunConcierge.ai/