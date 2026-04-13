『アサヒ ゴールド』新TVCM「ゴールドなうまさ、誕生。」篇4月14日放映開始

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、『アサヒ ゴールド』の新TVCM「ゴールドなうまさ、誕生。」篇を4月14日から放映します。CMキャラクターには、俳優の佐藤健さん、俳優・歌手の柴咲コウさんを起用します。

「ゴールドなうまさ、誕生。」篇 は、やわらかな日の光が差し込む空間で佐藤さんと柴咲さんが『アサヒ ゴールド』をグラスに注ぎ、晴れやかな表情で味わう様子を描いています。“前向きな気持ちを後押ししたい”という想いから、キーメッセージは「ココロは、ゴールド。」としました。『アサヒ ゴールド』の缶体が昇る朝日のように輝くシーンを通じて登場感を演出します。

『アサヒ ゴールド』は4月14日から発売する、麦の旨みとすっきりとした後味が特長の麦芽100%の生ビールです。約7,000GRPのTVCM放映に加え、WEB限定CMや店頭キャンペーンを通して認知拡大や飲用喚起を図ります。

TVCM「ゴールドなうまさ、誕生。」篇

URL：https://youtu.be/hYvcC2icNOY

参考：『アサヒ ゴールド』ブランドサイト

URL：https://www.asahibeer.co.jp/brand/gold/

参考：出演者プロフィール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1488_1_07137ed162b5e0a9aa3fad55f507000b.jpg?v=202604131051 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1488_2_1d4d5f68a23c3479c8056a6fb8ae896a.jpg?v=202604131051 ]