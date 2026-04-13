PUDU清掃ロボット4機種を実機で比較。清掃の省人化と品質標準化を短時間で整理できる無料実演・商談会を4月30日（木）新橋で開催

株式会社セキド

株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、Pudu Robotics社が製造する業務用清掃ロボット、PUDU CC1 Pro、PUDU CC1、PUDU SH1、PUDU MT1の4機種を実機で比較・体験できる無料実演・商談会を、2026年4月30日（木）に新橋カンファレンスセンター ルーム16Bで開催します。

会場では、PUDU清掃ロボットが対応するさまざまな清掃現場や環境を想定した実演を行い、清掃性能だけでなく、運用方法やメンテナンスの要点までその場で確認いただけます。個別商談では、現場課題の整理に加え、個別現場でのテスト走行やリースを含む導入フローまでご案内し、導入判断を具体化します。

▼お申し込みはこちら（参加無料・各回先着6社／定員に達し次第締切）▼

募集ページ：https://sekido-rc.com/?pid=187330831

取材について（報道関係者の皆さまへ）

取材をご希望の報道関係者の方は、上記募集ページ内の申込フォームよりお申し込みください。お申し込み時は、備考欄に媒体名、ご来場予定時間、撮影内容、当日連絡先をご記入ください。担当者より折り返しご連絡します。

清掃の省人化と品質標準化を、実演で具体的に確認

人手不足や人件費の上昇を背景に、清掃業務では人に依存しすぎない運用体制の構築と、現場ごとの差が出にくい品質管理の両立が重要になっています。本イベントでは、PUDU清掃ロボットが対応する多様な清掃現場を想定した実演を通じて、各機種の特長や清掃方式、適した用途を比較しながら確認できます。

会場では、清掃の実力だけでなく、日常運用、メンテナンス、導入後の活用イメージまで整理できます。省人化を進めたい現場、清掃品質を安定させたい現場、報告業務を含む運用全体の効率化を進めたい現場にとって、導入判断を進めやすい内容です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Opu4vDmpAtc ]

個別商談で課題整理から導入フローまで具体化

個別商談では、現場ごとの清掃ニーズや課題を伺い、PUDU清掃ロボットでどのように解決できるかを具体的にご案内します。導入前の比較検討だけでなく、個別現場でのテスト走行やリースを含めた導入フローまで確認できるため、導入可否の判断をその場で進めたい企業にも適しています。

実演と商談を同日に行うことで、機体の動きや清掃方式を確認したうえで、自社現場に当てはめた相談ができます。販売・取り扱いを検討する企業、導入・買い替えを検討する法人、比較検討中の担当者まで、それぞれの立場に応じた確認が可能です。

対象者

・ 商業施設、医療・介護施設、ホテル、オフィスビル、飲食店、工場などの施設管理責任者

・ 清掃の省人化、品質標準化、報告業務の効率化を推進する担当者

・ 導入・買い替えを検討する法人ご担当者

・ 取り扱い商材として検討する企業ご担当者（販売代理、SIer、設備会社など）

PUDU清掃ロボット製品デモ／商談会 in 新橋 開催概要

開催日： 2026年4月30日（木）

時間 ： 13時00分～14時15分

14時30分～15時45分

会場 ： 新橋カンファレンスセンター ルーム16B

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目3‐1 12階

※会場では当イベントに関するお問い合わせは受け付けておりません

参加費： 無料

定員 ： 各回先着6社（20名程度）※定員に達し次第締切

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制・各回先着6社）▼

https://sekido-rc.com/?pid=187330831

※定員制（先着順）のため、ご希望の方はお早めにお申し込みください。

実演・紹介予定製品

・PUDU CC1 Pro

堅牢な設計とAI制御技術を備えた業務用清掃ロボットです。汚れのセンシング、清掃効率のデータ化、リアルタイムでの清掃効果の可視化に対応し、清掃品質の見える化を支援します。AI巡回清掃モードでは、コーヒーやジュースのこぼれなどの液体汚れを検出し、最適な清掃ルートを自動生成します。汚れ具合に応じた清掃強度の自動調整にも対応し、自動充電、自動給排水、多様なアクセサリー、配管工事不要の移動式水タンクとあわせて、運用負荷の低減に貢献します。

https://sekido-rc.com/?pid=187835792

・PUDU CC1

1台で掃き掃除、床洗浄、吸引、乾拭きに対応する多用途の業務用清掃ロボットです。自動充電および自動給排水に対応し、多様なアクセサリーや配管工事不要の移動式水タンクも活用できます。商業施設や医療・介護現場など幅広い環境に対応し、最大12,000 m2 の清掃が可能です。日常清掃の自動化を進めたい現場に適したモデルです。

https://sekido-rc.com/?pid=185248743

・PUDU SH1

高圧・高周波洗浄と強力な吸引を備えた多機能スクラバークリーナーです。水と洗剤を80%、清掃時間を70%削減できる設計により、頑固な汚れの除去と作業負担の軽減を両立します。消耗品モニタリングや清掃レポート機能も備え、飲食店や商業施設などで、日常清掃では対応しにくい汚れへの対処と清掃品質の安定化を進めたい現場に適したモデルです。

https://sekido-rc.com/?pid=185248742

・PUDU MT1

AIを搭載した業務用清掃ロボットです。35 Lの大容量収集タンクを備え、粉塵、木片、ネジ、ペットボトルなど多様なゴミの清掃に対応します。最大8時間の連続稼働が可能で、広い施設やゴミの種類が多い現場でも効率的な清掃体制を構築できます。24時間清掃を想定した現場や、広範囲を安定して運用したい現場に適したモデルです。

https://sekido-rc.com/?pid=185248746

▶参加無料｜事前申込制｜各回先着6社

https://sekido-rc.com/?pid=187330831

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上にご参加いただいております。本イベントもその実績を踏まえ、現場ニーズに基づいた実用的な内容で、清掃ロボットの導入検討を具体的にサポートします。

Pudu Roboticsとは

Pudu Roboticsは、配膳・清掃・配送・案内などの業務向けロボティクスソリューションを展開するグローバルテクノロジー企業です。主力製品には、配膳ロボット BellaBot や業務用清掃ロボット CC1シリーズなどがあり、世界70カ国以上で累計70,000台以上の導入実績があります。日本国内でも飲食店や医療機関、オフィスビル、商業施設などで導入が進んでおり、清掃分野でも自律走行とAI技術を活用した業務効率化を支援しています。

最新技術を活用した業務効率化がわかる無料セミナー／イベントを開催中

セキドでは、より多くの方に最新技術を活用した業務効率化を実現していただくため、各種ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［株式会社セキド］

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836

FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30

https://sekidocorp.com

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



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