″超″伴走型の英語スクール『90 English』、再生数30万回超えの「PIVOT」出演動画をタクシー広告で放映開始

90株式会社

英語コーチングサービス『90 English（ナインティーイングリッシュ）』を運営する90株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田勝太・加々本雄太郎、以下：当社）は、ビジネス映像メディア「PIVOT」の番組「&SKILL SET」に出演した動画のダイジェスト版を、2026年4月13日（月）よりタクシー車内の動画広告として放映いたします。

■ 実施背景

特設ページはこちら :https://preview.studio.site/live/JpOLpQeOQV/sponsor/ad_pivot_02

2025年11月に公開した「PIVOT」出演動画は、再生数30万回を超える反響をいただきました。「英語は大人になってからでも伸ばせる」「忙しくても続けられる」というメッセージに共感する声が多数寄せられ、動画をきっかけに受講を検討される方も増加しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000077121.html

動画では、言語学に基づく「喉発音」メソッドの体験レッスンをMCの柴田阿弥さんがその場で受講し、わずか数分で発音が改善する様子を公開。

「カタカナ発音にコンプレックスがあったが、ポイントを日本語で教えてもらえたので要点が分かりやすかった。英会話レッスンで楽しいと思ったのは初めて」というコメントが大きな反響を呼びました。

また、超多忙なスタートアップ経営者がランチタイムや15時～16時のスキマ時間を活用して学習を継続している実例も紹介。

「事業はいつまで経っても忙しい。だったら今始めないといつまでも始められない」というメッセージが多くのビジネスパーソンの共感を集めています。

この反響をさらに広げ、普段デジタル広告に触れにくい層のビジネスパーソンにも届けるため、今回タクシー車内の動画広告でダイジェスト版の放映を決定しました。移動中というスキマ時間に、英語学習をリアルに考えてもらえるきっかけを作ることを目的としています。

■ 広告内容について

本広告では、「PIVOT」出演動画のダイジェスト版を放映します。動画では以下の3つのテーマをコンパクトに紹介しています。

■ タクシー広告 配信概要

- 発音の重要性： 言語学に基づく「喉発音」メソッドにより、発音できる音は聞き取れるようになるという理論（モーター性理論）を活用した指導- 日本で英語を習うメリット： 後天的バイリンガルのコーチが、日本人特有のつまずきを日本語で論理的に解説- 継続のしやすさ： 週3回30分のレッスン＋毎日の課題フィードバックによる習慣化設計

タクシー車内に設置されたデジタルサイネージでダイジェスト版の動画を放映いたします。

■視聴者限定特典（11万円相当）をプレゼント

- 放映期間： 2026年4月13日（月）～ 4月19日（日）- 放映車両：タクシーアプリ「S.RIDE」「DiDi」に対応しているタクシー ※一部放映がない車両がございます- 放映エリア： 東京23区、武蔵野市、三鷹市、一部横浜市・さいたま市 ほか

動画公開から引き続き、番組をご覧いただいた方限定で、通常6ヶ月66万円（税込）のプログラムに対し、1ヶ月分延長（11万円相当）をプレゼントいたします。

さらに、90 Englishは厚生労働大臣指定の教育訓練給付金制度の対象講座に選ばれており、条件を満たせばハローワークから最大10万円の給付を受けることができます。視聴者限定特典と教育訓練給付金は併用可能です。

特典をご希望の方は、動画概要欄のリンクから無料カウンセリング（45分・Zoom）をお申し込みいただき、PIVOTを視聴された旨をお伝えください。

■ビジネス映像メディア「PIVOT」とは

教育訓練給付制度 特設ページはこちら :https://90english.com/kyufu

PIVOT株式会社が運営するビジネス映像メディア。元NewsPicks編集長の佐々木紀彦氏が代表を務め、YouTube公式チャンネルの登録者数は380万人を突破。2024年のGoogleが発表したYouTube年間ランキング「国内トップ登録者増加クリエイター」部門で2位に選出されるなど、ビジネスパーソンから高い支持を得ています。

▼アプリ（iOS、Android）

https://app.adjust.com/1m7k5k51

▼Web版

https://pivotmedia.co.jp

▼PIVOTコーポレートサイト

https://pivot.inc

■90株式会社 会社概要

会社名：90株式会社

代表者：代表取締役 高田 勝太、加々本 雄太郎

設立：2018年11月6日

本社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-13桜丘フロントIIビル MIDORI.so SHIBUYA 3F

事業内容：英語コーチンングスクール事業

HP：https://90english.com

【90株式会社ではともに働く人材を募集しています】

当社は、「一歩踏み出す勇気」を持つ人を増やすことを目指しています。私たちが提供する英語コーチングスクール事業は、単に言語を学ぶだけでなく、学習者一人ひとりの成長を支えるコーチという「人」の力にこだわっています。AIが進化する現代においても、継続的に学びを習慣化し、挫折を防ぐためには、機械的な学習ではなく、「人との約束」が不可欠だと信じています。

そのため、私たちのサービスでは、学習者が自分のペースで進みながらモチベーションを維持できるよう、専属コーチが寄り添い、徹底的に支援しています。この「人の力で学びを継続させる」環境を創り出すために、共に情熱を持って挑戦し、成長していける仲間を募集しています。

＜採用情報ページ＞

https://www.wantedly.com/companies/company_2554178

当社の特徴や事業内容等についてはこちらをご覧ください。

＜採用に関するお問い合わせ＞

https://90english.com/company#recruit

採用に関するお問い合わせについてはこちらからお願いいたします。

＜取材に関するお問い合わせ＞

https://90english.com/company#contact

インタビュー等に取材に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。