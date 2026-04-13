『ユーフォリア／EUPHORIA シーズン３』U-NEXT独占配信開始！ゼンデイヤほか人気俳優集結、大人になったルーたちのその後を描く“危険度倍増”4年ぶりの新シーズン

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、HBOオリジナルドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA シーズン３』を、本日4月13日（月）より独占配信開始いたしました。

ゼンデイヤ、シドニー・スウィーニー、ジェイコブ・エローディほかZ世代の人気キャストが集結、大人でも子供でもない少年少女のリアルを描いた話題作

薬物依存の高校生ルーを中心に、現代の若者が抱えるドラッグ、セックス、バイオレンス、アイデンティティ、SNSなどさまざまな問題をスタイリッシュに描いた『ユーフォリア／EUPHORIA』。2020年のシーズン１配信時は、ゼンデイヤが史上最年少でエミー賞(R)ドラマ部門の最優秀主演女優賞に輝いたほか、メイクアップ賞、オリジナル歌曲賞も受賞。若者のリアルを捉えた群像劇的ストーリー、耽美なメイクやファッション、UKシンガーソングライター・ラビリンスが手掛けた劇中の音楽など多方面で評価を集めました。2022年にシーズン２が配信されると、多くのコメントや各キャラクターのミームがSNSで投稿され、X社が「2020年代最もツイートされたテレビシリーズ」と発表するなど、大きなトレンドを生み出しました。



ゼンデイヤ（『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』）、シドニー・スウィーニー（『恋するプリテンダー』）、ジェイコブ・エローディ（『嵐が丘』）ら、Z世代を代表する人気俳優のほか、トランスジェンダーモデルとしてディオール、プラダなどのブランドでモデルを務めるハンター・シェーファーや、全世界総計10億ストリーミングを記録するアーティストのドミニク・ファイク、ポルノ女優のクロエ・チェリーなどの出演も話題となり、多方面で注目される人気シリーズとなっています。

大人になったルーたちが“生きる意味”を求め無法地帯を彷徨う…シャロン・ストーンら新たなキャストを迎え、過激さを増した待望の新シーズン

ルー（ゼンデイヤ）キャシー（シドニー・スウィーニー）ネイト（ジェイコブ・エローディ）マディ（アレクサ・デミー）ジュールズ（ハンター・シェイファー）レクシー（モード・アパトー）

前作から約4年ぶりとなる新シーズンでは、ルーをはじめとした6名のキャラクターを中心に、大人になったそれぞれのその後が描かれます。薬物依存と闘いながら、借金に追われる生活を送るルー。美術大学を出て、画家としてのキャリアに不安を抱くジュールズ。ネイトと婚約するも、自己承認欲求からSNS中毒に陥るキャシー。逮捕された父の家業を継ぎ、野心に燃えるネイト。ハリウッド事務所で働く一方、ある“裏活動”で稼ぐマディ。敏腕ショーランナーのアシスタントとして、ドラマ制作に携わるレクシー。高校を卒業し、誰も守ってくれない危険な世界に足を踏み入れた彼らの、これまで以上に過激な毎日のなか、“生きる意味（ユーフォリア）”を求めもがく姿に注目です。

メインキャラクター役の6名に加え、ネイトの父キャル役で今年2月に亡くなり本作が遺作となったエリック・デイン、ルーを追う麻薬密売人ローリー役のマーサ・ケリーなどのキャストも過去シーズンより続投。さらに本シーズンより、新キャストとしてシャロン・ストーン、トビー・ウォレス、スペインの人気歌手のロザリアらの参加が決定。ほかにも、ナターシャ・リオン、イーライ・ロスなどのゲスト出演も発表されるなど、シリーズ史上最も豪華な俳優陣が集結します。

『ユーフォリア／EUPHORIA シーズン３』は、本日4月13日（月）よりU-NEXTにて独占配信開始。高垣彩陽、森なな子、浅沼晋太郎ら人気声優が過去シーズンに続き吹き替えを務める、日本語吹替版も同時配信。ぜひ、字幕版、吹替版あわせてお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pjnK2n45qq0 ]

『ユーフォリア／EUPHORIA シーズン３』（原題：Euphoria）

【配信開始日時】2026年4月13日（月）第1話配信（以降毎週1話ずつ配信、全8話、字吹同時配信）

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0285893

【配信形態】見放題

【スタッフ】

脚本・製作総指揮：サム・レヴィンソン

監督：サム・レヴィンソン

製作総指揮：サム・レヴィンソン、アシュリー・レヴィンソン、サラ・Ｅ・ホワイト、ケヴィン・チューレン、ラヴィ・ナンダン、ドレイク、フューチャー・ザ・プリンス、ロン・レシェム、ダフナ・レヴィン、ハダス・モーゼス・リクテンスタイン、 ミリト・トゥーヴィ、ティーミラ・ヤルデニ、ヨラム・モカディ、ゲイリー・レノン

原案／企画：サム・レヴィンソン



【キャスト】

ルー役：ゼンデイヤ／吹替：高垣彩陽

キャシー役：シドニー・スウィーニー／吹替：坂本悠里

ネイト役：ジェイコブ・エローディ／吹替：浅沼晋太郎

マディ役：アレクサ・デミー／吹替：たかはし智秋

ジュールズ役：ハンター・シェーファー／吹替：森なな子

レクシー役：モード・アパトー／吹替：葉山那奈

アリ役：コールマン・ドミンゴ／吹替：及川いぞう

パティ役：シャロン・ストーン／吹替：高島雅羅

アラモ役：アドウェール・アキノエ＝アグバエ／吹替：楠見尚己

ローリー役：マーサ・ケリー／吹替：今泉葉子

ウェイン役：トビー・ウォレス／吹替：岩中睦樹

フェイ役：クロエ・チェリー／吹替：川井田夏海

キャル役：エリック・デイン／吹替：前田一世

マジック役：ロザリア／吹替：中村美怜



(C) 2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

U-NEXTとは

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp



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