株式会社choice groupが Best Venture WEST 100に選出。

株式会社choicegroup



このたび株式会社choice group（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：浅田 翔夢）は、ベンチャー通信が選出する「ベストベンチャー100」において、2026年度の成長が期待されるベンチャー企業100社の1社に選出されました。

本選出は、多くのエントリー企業の中から審査を経て選ばれるものであり、大変光栄に存じます。

当社は「若者に選択肢を。」という理念のもと、今後も事業開発を軸にさらなる価値創出と事業拡大に取り組んでまいります。

引き続き、皆様のご支援・ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



株式会社choice groupでは、「若者に選択肢を。」という理念のもと、事業開発を軸に、セールスコンサルティング事業、太陽光発電・蓄電池を中心とした再生可能エネルギー事業、法人ソリューション事業、就活支援・人財紹介事業、飲食事業など、多角的に事業を展開しています。

また、新たに参画するメンバーがそれぞれの強みを発揮し、活躍できる環境づくりにも注力しています。

「挑戦の途切れない社会を」を掲げ、常に新たな価値創出に挑み続けることで、急成長を遂げている企業グループです。

▼ベンチャー通信掲載ページ

https://v-tsushin.jp/interview/vt94_choicegroup/

社内で多様な事業に携わり、自己成長できる仕組み

当社は、事業開発を軸に多角的な事業展開を行っています。市場課題を見極め、戦略設計から実行までを一貫して担うことで、各事業の成長を推進しています。

主力のセールスコンサルティング事業では、新電力やウォーターサーバーなどのライフライン商材を中心に、提案設計から現場運用、成果の再現に至るまで伴走型で支援しています。加えて、再生可能エネルギー分野では太陽光発電・蓄電池の普及を推進し、法人向けには複合的な課題解決を行うソリューション事業も展開しています。

また、グループ会社においては、「全国にガクチカ」を理念に掲げ、長期インターンと研修を組み合わせた就活支援および人財紹介事業を手がけています。さらに、飲食領域ではヘルシーフードブランドを直営およびフランチャイズの両軸で展開しています。

今後は、不動産関連事業の立ち上げやAI分野への参入、M&Aによるグループ拡大も視野に入れ、さらなる事業成長を目指してまいります。

当社は特定の領域にとどまらず、各事業において人・資本・時間を集中させることで明確な勝ち筋を描くと同時に、グループ全体で事業領域を広げることで多様な挑戦機会を創出しています。これにより、一つの環境にいながら幅広い経験を積み重ね、新たな可能性に挑み続けることができる体制を構築しています。

「若者に選択肢を」「挑戦が途切れない社会を」という理念のもと、今後も価値創出と事業拡大に取り組んでまいります。

経営陣コメント

株式会社choice group

取締役：新地 幸太（シンチ コウタ）

2002年大阪府生まれ。

大阪経済大学在学中の2023年、株式会社choice groupに入社。

2025年、設立4期目に取締役に就任。

現在は本社において事業推進と人事を担い、採用戦略・制度設計・育成・評価を統括。

ー関わる全ての人の人生に選択肢を増やす

当社では、事業推進と人事の両面から、持続的に成長できる組織基盤の構築を進めています。売上拡大に必要な再現性のある仕組みづくりを重視し、採用・評価・育成・文化形成までを一貫して整備することで、全従業員が最大限に力を発揮できる環境づくりに注力しています。

当社およびグループの強みは、全員が同じ方向を向き、高い視座で挑戦し続けられる点にあります。個々の成長意欲と主体性を土台に、支え合いながら組織として前進し、成果を次の事業成長へとつなげてきました。

また、人事においては場当たり的な運用ではなく、「人が成長する構造」の構築を重視しています。挑戦機会の創出や納得感のある評価制度、育成プロセスの明確化などを通じて、個人の努力が組織全体の価値向上へとつながる仕組みを整えています。

今後も、関わるすべての人に「選択肢」を提供することを軸に、事業拡大と組織基盤の強化を両立させながら、さらなる成長を目指してまいります。

株式会社choice aid

代表取締役 可児 裕英

2003年岐阜県生まれ。

大阪大学在学中より学生起業家として活動し、株式会社choice groupにジョイン。

2025年7月、株式会社choice aidを設立。

ー「ガクチカ」プラットフォームで、社会人スキルを高めて送り出す

choice aidは、若者の「ガクチカ」づくりを支援する長期インターンプログラムを提供する企業です。社会で活躍するために必要なスキルやマインドを、実践を通じて身につけられる環境を整えています。

主な取り組みは、営業のキャリア体験とキャリア研修の2軸です。営業分野では成果に応じたステップアップ制度を設け、リーダーやマネージャーとしての経験を積むことが可能です。また、研修を通じて社会人としての視座やキャリア形成について体系的に学ぶ機会も提供しています。

育成においては、段階的な教育プロセスを設計し、専門知識やコンプライアンスの習得から実務レベルまで引き上げることで、社会人と同等の実践力を養成しています。

参加する学生は、行動力と成長意欲が高く、主体的に挑戦できる環境を求めて参画している点が特徴です。

今後は全国展開を進め、人材事業としてのさらなる成長を目指すとともに、次世代を担う人材の育成基盤としての役割も強化してまいります。

独立した会社をつくり、それぞれの未来を築く

当社は、5年以内に年商100億円の達成を目指し、その先には年商1,000億円規模への成長を見据えています。しかし、これらはいずれも通過点であり、最終的な目標は事業開発会社からコングロマリットへの進化です。

当社にとって事業は、若者に選択肢を提供するための「手段」であり、それ自体が目的ではありません。また、特定の個人に依存するのではなく、自走し続ける組織の構築を重視しています。

将来的には、各事業部やグループ会社が独立性と主体性を持ち、それぞれの意思決定のもと成長していく組織体制を目指しています。本部はその挑戦を支え、全体の成長を加速させる役割を担います。

こうした環境のもと、仲間により多くの選択肢を提供し、報酬や福利厚生の充実を図るとともに、社会に対してより大きな価値と責任を果たしていきます。

当社は、成長し続けることを前提とした企業であり、明確な使命のもと、その延長線上にある成果として年商1,000億円、さらなる高みを目指してまいります。





■株式会社choice groupについて

【所在地】〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目10-27EQUUS心斎橋701

【設立年月日】2022年12月12日

【代表者】代表取締役 浅田 翔夢

【電話番号】06-4708-8790

【メールアドレス】info@choicegroup.co.jp