オークラ輸送機、研究開発拠点「MIRAI Innovation Labo」を竣工

オークラ輸送機株式会社

オークラ輸送機株式会社（本社：兵庫県加古川市 代表取締役社長：大庫良一）は、兵庫県加古川市の本社工場敷地内に研究開発拠点「MIRAI Innovation Labo（ミライ イノベーション ラボ）」を竣工し、2026年4月9日（木）にオープニングセレモニーを開催しました。本拠点の稼働により、新製品開発やオープンイノベーションを強化することで、次世代マテリアルハンドリング領域での価値創出をさらに加速します。

■MIRAI Innovation Labo 新設の背景

MIRAI Innovation Labo外観MIRAI Innovation Laboオープニングセレモニーの様子階高９ｍの１F研究開発工場２Fエントランスホール

物流業界では、省人化・自動化、AI活用、ロボティクス連携といった技術革新が急速に進んでいます。当社もそのような流れに立ち遅れることなく、研究開発と事業連携を統合した強固な体制を構築するため、本社工場敷地内に開発・製造・実証がシームレスにつながる環境を整備することで、現場の課題に即応する開発力を高めてまいります。

■ MIRAI Innovation Labo の主要な取り組みと設備

1. 新製品開発の加速

自動搬送・仕分け機器の次世代プラットフォーム開発

AIとロボット連携型ソリューションの強化

製造現場との“隣接開発”による高いフィードバックサイクル

2. 事業提携・共創の推進

国内外のパートナーとの協業によるソリューション開発

大学・高専・研究機関との共同研究

先端技術分野を核とするオープンイノベーションへの挑戦

3. 防災拠点としての役割

年間発電量94,290kWh想定の太陽光発電設備を設置（自家消費型）

有事に備え既存の50kWh蓄電池からの電源供給システムを搭載

■建築概要

所 在 地：兵庫県加古川市野口町古大内900番地

構 造 ：鉄骨造（S造）

階 数 ：地上2階建

建築面積 ：2,909平方メートル

延床面積 ：5,668平方メートル

フロア構成：1F研究開発工場

2F事務所、共創スペース、会議・プレゼンテーションルーム

設計・監理：有限会社 新田設計

施 工 ：株式会社 豊國

内装・什器：株式会社 フジヤ號

着 工 ：2024年8月

竣 工 ：2026年1月

内外交流を促すコミュニケーションラウンジ共創・協業を企図したコラボレーションエリアオークラ輸送機について

オークラ輸送機は、1927年に創業して以来、モノづくり企業としてマテリアルハンドリング（マテハン）機器の製造をはじめとする物流システムに関する事業を国内外に展開し、2027年に創業100周年を迎えます。

企業URL：https://www.okurayusoki.co.jp/

YouTube公式サイト：https://www.youtube.com/@OKURA-YUSOKI_ch