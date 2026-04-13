リーナー、株式会社かんでんエンジニアリングの導入事例を公開～「デスクに座る調達」を脱却。事務工数を3割削減し、バイヤーの知見を活かす「上流購買」への転換を加速～

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、電力・通信インフラを支える総合エンジニアリング企業、株式会社かんでんエンジニアリング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：大久保 昌利）における調達DXプラットフォーム「リーナー見積」の導入事例を公開したことをお知らせします。

▼事例記事はこちら▼

https://leaner.jp/usecase/kanden-eng

電力インフラの設計から施工までを一貫して担うかんでんエンジニアリングは、従来の「受け身の購買」から脱却し、設計段階から購買部門が関与することで最適な仕様やコストを提案する「上流購買」への転換を戦略として掲げていました。

しかし、現場では数百社に及ぶサプライヤーとのメール・電話対応や、見積結果の手入力といったアナログな事務作業が膨大に発生しており、戦略的な活動にリソースを割けないことが大きな課題となっていました。



この度、同社は「Leaner見積」を導入し、わずか半年で購買部全体の事務工数を2～3割削減することに成功しました。創出した時間を活用し、バイヤーが各支店の設計・工事部門へ直接出向く「上流工程への参画」を本格的に始動させています。

■導入後の主な効果

- 事務工数を2～3割削減し、残業時間を抑制数百社とのメールやり取りや、転記・入力作業がプラットフォーム上で完結します。単純作業を自動化・効率化したことで、組織全体の業務負荷が大幅に軽減されました。- 「上流購買」の始動：支店への訪問活動を開始削減した工数を活用し、購買担当者が受注前の段階から各支店へ出向く活動を開始しました。メーカー提案や金額交渉を早期に行えるようになり、案件の全体像把握と「案件網羅率」の向上に繋がっています。- 情報の属人化を解消し、ガバナンスを強化個人のメールに閉じていた見積進捗やサプライヤーとのやり取りの可視化が可能になりました。ワークフロー機能の活用により、見積依頼から承認までを一気通貫でデジタル化し、見積の紛失リスクやプロセスの抜け漏れを防止しています。

▼事例記事はこちら▼

https://leaner.jp/usecase/kanden-eng

■会社概要

【株式会社かんでんエンジニアリングについて】

関西電力グループの中核企業として、半世紀以上にわたり電気設備の診断、分析からコンサルタント、設計、施工、メンテナンスまで、あらゆるサービスを一貫して行ってきた「総合エンジニアリング企業」です。また、幅広い事業領域のサービスを提供しており、電気・通信といった社会インフラのみならず、工場設備の保全と工事、全国トップシェアの絶縁油の製造・販売などにも取り組んでいます。

社名：株式会社かんでんエンジニアリング

所在地：大阪府大阪市北区中之島６丁目２番２７号

代表者：代表取締役社長 大久保 昌利

設立：１９４０年５月２１日

事業内容：電力・通信インフラの技術を基盤に、受変電設備をはじめとする各種設備の「分析・診断」から「設計・施工」までを一貫して提供

URL：https://www.kanden-eng.co.jp/

【株式会社Leaner Technologies】

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシング DXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」 を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プ ロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の 利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区西五反田７丁目２３－１ 第3TOCビル 9F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp