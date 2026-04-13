物価がじわじわと上がる現在、おトクに楽しみながら資産を増やす優待株投資が注目されています。そんな中、特に「生活防衛銘柄」的な優待株を中心に、約800銘柄に言及した株式投資ムック誌を制作いたしました。

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は4月13日（月）、『おいしい優待! 配当生活 春の生活防衛編』を刊行いたしました！ おいしい優待株から鉄板配当株まで、安心・安全に投資したいすべての株式投資家に向けた一冊です。

巻頭は「春の生活防衛 おいしい優待銘柄 267 銘柄ランキング付き!!」。QOLを目指して生活コスト改善&おいしい銘柄を網羅。総合利回りもわかるので、各銘柄の優待のおトク度も一目瞭然です。ポイント投資や隠れ優待まで網羅しています。

生活防衛×優待銘柄として、「10万円台以下で買える 配当あり優待銘柄」をピックアップしました。少ない資金でおトクな優待株を物色してください。

QOLを上げるひとつの方法として、「ご当地グルメ」をご提案。地方特産品がもらえる優待株を70銘柄選びました。よりどりみどりの特産品を楽しみに待ちましょう!!

本編の優待カタログでは、グルメ編、遊びとお出かけ編、暮らしとお金編とジャンル分けし、それぞれ代表的な銘柄をチョイスしました。銘柄選びに役立ててください。

生活防衛の切り札・ＱＵОカードと面白味で勝負する体験系×個性派優待は、特設コーナーを設けました。資産サービスや金券類の優待も充実!!

「安定の高配当」と銘打ち、大型&JPX日経400を厳選84銘柄を選びました。準高配当の大型株も網羅してありますので、有名どこはほとんどすべて押さえられます。また、J-REITランキングも付記し、国策銘柄の高配当／準高配当銘柄にも目をくばっていますので、成長銘柄の中の配当株を見つけることができます。

本書は、生活防衛をテーマに優待株、配当株、J-REITを網羅した一冊です。資産形成を行いながら、優待・配当生活を楽しむことができます。特に、長期で悠然と構えてバランスのとれた投資家に向けて制作いたしました。物価高騰と世界情勢がかまびすしい中、楽しく、おいしく、ゆったりと投資生活を送りたい、そんな読者に手に取ってもらいたい一冊です。

【ムック誌概要】

書名：『おいしい優待! 配当生活 春の生活防衛編』

発行・発売：大洋図書

発売日：2026年4月13日（月）

価格：1,180円（税込）

判型：A4判（210×297mm）

仕様：総96頁／右開きタテ組／カラー、巻末２色

株式会社：大洋図書

商品ページＵＲＬ：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/finance/id005702/