【一般社団法人日本ペット防災協会】災害時の”ペット難民”を防ぐ、ペット対応型二次避難拠点『パウステーション』構想を発表！！

一般社団法人日本ペット防災協会

一般社団法人 日本ペット防災協会（所在地：東京都新宿区、代表理事：野中英樹）は、災害時に人とペットが共に避難生活を継続できる新たな防災拠点として、ペット対応型二次避難所「パウステーション」構想を発表しました。

近年、地震や豪雨などの大規模災害において、避難所でのペット受け入れ体制が十分に整備されていないケースが多く見られます。その結果、ペットを飼育する世帯が避難所の利用をためらい、車中泊や在宅避難、あるいは避難所を利用しないといった選択を余儀なくされる、いわゆる「ペット難民」の問題が社会課題として顕在化しています。

日本ペット防災協会では、この課題に対する実効性ある解決策として、人とペットが安心して「ともに避難」を継続できる環境を整備する新たな拠点「パウステーション」を提案します。

パウステーションは、一次避難所では対応が難しいケースに対応するために設計されたペット対応型の二次避難拠点であり、検疫・一般飼育・療養のゾーニング管理、給餌給水、衛生管理、廃棄物処理などを標準化し、獣医療対応や迷子照合、物資・薬品管理を含めた一体的な運用体制を構築します。

また、ペット防災IDプラットフォーム「アニモバ」と連携することで、ペットの個体識別情報、ワクチン接種履歴、健康情報、飼い主情報などをデジタルで一元管理し、受け入れ時の個体確認やトリアージを迅速化します。これにより、避難所やパウステーションにおける運用効率の向上と現場負担の軽減を実現するとともに、災害時における円滑な受け入れと再会支援を可能にします。

本構想は、平時の地域活用と有事の避難機能を一体化した防災モデルであり、日常的にはドッグランやセルフシャンプー設備、カフェ機能、空き教室の利活用などを通じた地域交流・防災拠点として運用されます。一方、災害時には一時避難所や宿泊スペース、物資供給拠点として迅速に機能転換し、ペット同伴避難者の受け入れやマイカー避難者への対応など、多様なニーズに対応可能な設計としています。「いつもの場所が、もしもの場所になる」という考え方のもと、日常と災害時を連続させた新たな地域防災モデルを構築します。

さらに、少子高齢化に伴い全国で増加している廃校施設や公共施設を活用することで、地域資源の有効活用と防災インフラの整備を両立します。これにより、防災力の向上に加え、地域コミュニティの活性化や新たな価値創出にも寄与することが期待されます。

日本ペット防災協会では、自治体・企業・地域社会との連携を軸に、パウステーションの社会実装を推進し、災害時においても人とペットが分断されることのない持続可能な防災体制の構築を目指してまいります。

■ 自治体向け相談受付について

日本ペット防災協会では、自治体の防災・危機管理担当者を対象に、以下の内容を受け付けています。

地域の実情に応じた実効性の高い防災体制の構築を、自治体とともに推進してまいります。

・ペット防災体制整備に関する相談

・地域防災計画への助言

・連携協定に関する相談

【お問い合わせ窓口】

一般社団法人 日本ペット防災協会

TEL：03-6908-9096

お問い合わせフォーム

https://animo-japan.org/contact/

■ 協会概要

名称：一般社団法人 日本ペット防災協会

所在地：東京都新宿区西新宿七丁目7番30号

小田急西新宿O-PLACE 6F（株式会社リアークスファインド内）

代表理事：野中 英樹

公式サイト：https://animo-japan.org

お問い合わせ

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TEL：03-6908-9096

MAIL：info@animo-japan.org

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