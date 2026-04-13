建設図面AIプラットフォームのKK Generation、TAKANAWA GATEWAY CITY「THE LINKPILLAR 1 SOUTH」に本社移転

株式会社KK Generation

日本の建設図面に特化した特許取得済の独自AIプラットフォーム(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000143310.html)で企画・設計・積算・施工業務を一気通貫で刷新する株式会社KK Generation（本社：東京都港区、代表取締役CEO：藤田浩之介、以下「KKG」）は、2026年4月1日付で、本社オフィスをTAKANAWA GATEWAY CITY（高輪ゲートウェイシティ）の「THE LINKPILLAR 1 SOUTH」に移転したことをお知らせいたします。

KK Generationが移転する『THE LINKPILLAR 1』（SOUTH棟）の外観。低層階のテラスからは豊かな緑が望める。提供：JR東日本

【移転の背景と狙い】

TAKANAWA GATEWAY CITYは、品川車両基地跡地の約9.5ヘクタールに展開される、延べ床面積約84.5万平方メートル ・南北約1.3kmにも及ぶ日本最大級のエキマチ一体のまちづくりプロジェクトです。2026年3月28日にグランドオープンを迎え、新たなビジネス・文化が生まれ続ける国際交流拠点 として本格始動しました。

KKGは、膨大な日本の建設図面を学習させた独自のAIプラットフォームを提供するスタートアップです。TAKANAWA GATEWAY CITYは街全体を「100年先の心豊かなくらしのための実験場」と位置づけており、この地に拠点を構えることは、建設産業のDXに取り組む当社の事業ビジョンを体現する象徴的な一歩であると考えております。

ライトアップされた高輪ゲートウェイ駅前の広場Gateway Parkと、奥に広がる都心の夜景。国際交流拠点としての将来像を示す。提供：JR東日本

【TAKANAWA GATEWAY CITYのイノベーション・エコシステムへの参画】

TAKANAWA GATEWAY CITY 全体俯瞰。広大な緑地と、高輪ゲートウェイ駅、複数の高層ビルが一体となった国内最大級のまちづくり。提供：JR東日本

本拠点は、スタートアップ・大企業・アカデミアが集積する広域イノベーション拠点です。東京大学・シンガポール国立大学・パスツール研究所等の研究機関、国内外150社以上のテクノロジー企業が参画しています。KKGが本拠点を選定した理由は、以下の3点です。

1.建設テック×まちづくりの現場の一体感

国内最大級のまちづくりエリアに身を置くことで、建設産業の課題に真摯に向き合う姿勢を示すとともに、現場の多様なプレイヤーとの接点を日常的に構築します。

2.オープンイノベーション・エコシステムへの参画

ディープテック・環境・モビリティ・ヘルスケア等の多様な領域の先端企業との共創を通じ、新たなプロダクト開発やサービス拡張を目指します。

TAKANAWA GATEWAY CITYを拠点とした広域スタートアップエコシステムの概要図。提供：JR東日本

3.グローバル発信拠点としての立地優位性

高輪ゲートウェイ駅直結、羽田空港から約15分というアクセス性は、当社が推進するグローバル展開において大きなアドバンテージとなります。

【今後の展望】

KKGは、新たな本社拠点を軸に、以下の取り組みを加速してまいります。

独自AIプラットフォームの進化：現場のリアルなニーズをプロダクトへ迅速に反映。

大手ゼネコン・デベロッパーとの共創強化：エコシステムを活用したパートナーシップの拡大。

グローバル市場への展開準備：国際ビジネス拠点としての立地を活かした海外連携。

AI人材の採用強化：優れたオフィス環境を強みに、エンジニア・データサイエンティストの獲得を推進。

当社は「建設特化版Palantir」を目指し、図面データを起点に建設業務のあらゆる課題をAIで解放するというミッションのもと、引き続き事業成長を加速させてまいります。

「THE LINKPILLAR 1 SOUTH」の融合エントランス。提供：JR東日本

【東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）からのコメント】

東日本旅客鉄道株式会社 ビジネス創造施設「LiSH」担当：

「この度は、ビジネス創造施設『LiSH』へのご参画、心より歓迎申し上げます。TAKANAWA GATEWAY CITYは、『100年先の心豊かなくらしのための実験場』として、多様な挑戦と共創が生まれることを目指しております。その実現に向けては、貴社のように新たな価値とイノベーションを創出されるスタートアップ企業の存在が不可欠です。ぜひこの街に集うさまざまな企業・プレイヤーとのコミュニケーションを通じて、建築分野をはじめとする各社の課題解決や、新たな共創のきっかけを生み出していただければ幸いです。」

【新オフィス概要】

所在地： 東京都港区高輪二丁目21番1号 TAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1 SOUTH

アクセス： JR山手線・京浜東北線「高輪ゲートウェイ駅」直結

移転日： 2026年4月1日

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【株式会社KK Generationについて】

KK Generation（KKG）は、膨大な建設図面を学習させた独自AIプラットフォームを提供する建設テックスタートアップです。建設産業における膨大な図面データをAIが自動で読み取り・構造化することで、企画・設計・積算・施工の各フェーズにおける業務効率化と意思決定の高度化を実現します。「建設特化版Palantir」として、業界全体の持続的な成長をリードすることを目指しています。

設立：2023年５月

代表取締役CEO：藤田 浩之介

事業内容：建設図面認識AI、生成AIプラットフォームの開発・提供

コーポレートサイト：https://kk-generation.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社KK Generation 広報担当

E-mail：Contact@kk-generation.com