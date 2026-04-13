日本の結婚をデータで解明する『IBJ 結婚みらい研究所』サイトを公開！

株式会社IBJ

日本で最も多くの成婚を創出¹している株式会社IBJ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：土谷健次郎、東証プライム：6071）は、結婚・婚活に特化した研究機関『IBJ 結婚みらい研究所(https://www.ibjapan.jp/mirai-lab/)』の公式サイトを公開しました。

国内最大級の成婚ビッグデータや、東京大学マーケットデザインセンター（UTMD）との共同研究、多角的な調査研究レポートなど、エビデンスに基づき、あらゆる角度から最新情報を発信してまいります。

公式サイトを見る :https://www.ibjapan.jp/mirai-lab/

誰もが『自分らしい結婚』を叶えられる社会を目指して

結婚や出会いを取り巻く環境が大きく変化する中で、個人の経験則や主観に頼らない、客観的なデータに基づいた婚活支援の重要性が高まっています。日本の婚姻における24組に1組²の成婚を手掛けるＩＢＪは、これまで蓄積された膨大な婚活データをもとに「成婚の法則」をオープンにすることで、婚活者だけでなく婚活サポーターの皆さまにも役立てていただきたいと考えています。

さらに、東京大学マーケットデザインセンター（UTMD）との共同研究や、多角的な調査レポートを通じて、日本の結婚の現状を解明。エビデンスに基づいた確かな知見を発信することで、誰もが自分らしい結婚を叶えられる社会の実現を目指します。

『IBJ結婚みらい研究所』主要コンテンツ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/955_1_943c4cc2dd08b107eb30938af4b8e2be.jpg?v=202604131051 ]

IBJ常務取締役 横川 泰之 コメント

当社は、2025年に成婚数2万組を突破し、日本の婚姻の4.1％を担うまでに成長しました。会員数も10万人を超え、婚活はもはや一部の人のものではなく、結婚に向けた“現実的な選択肢”として社会に定着しつつあります。

こうした国内最大級¹の婚活データを活用し、現代の結婚の“リアル”を読み解ける点は、当社ならではの強みです。今後は婚活サービスの提供にとどまらず、「結婚の意思決定を支える社会インフラ」として進化し、蓄積されたデータと知見を通じて、より合理的で納得感のある意思決定を支援してまいります。

■IBJについて

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*¹を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の”幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/

¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

² 厚生労働省「人口動態統計速報（2025年）」における婚姻件数505,656組に対し、IBJグループから誕生した成婚数20,970組の割合。