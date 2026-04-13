Sinn Spezialuhren ジン 新商品　308 Hunting Watch

株式会社ホッタ

ドイツ時計メーカーSINN（ジン）が4/14からスイス、ジュネーブで開催される時計見本市 Watches and Wonders に向けて発表した「308 Hunting Watch（ハンティングウォッチ）」は、機械式時計の精度と、狩猟時に直面する厳しい光環境や過酷な使用条件に合わせて特別に設計した機能を融合させた腕時計です。その中心となるのは、6時位置に配置したムーンライト表示です。これは、自然の月明かりが十分な明るさに達したことを知らせる特別な機構です。ドイツ国内では狩猟に人工光源を使用することが禁止されているため、周囲の自然光のみが許される状況においてこの機構は確かな指針となります。

「Sauensonne（ザウエンゾネ）」と呼ばれる期間は、自然の月明りが十分な明るさに達するためドイツ連邦狩猟法に基づきイノシシの夜間の狩猟が可能になります。

ファインアジャストブレスレッド仕様

またこの時計には、ムーンライト表示と手作業で施されたバーインデックスの両方に、ハイブリッド・セラミック製の夜光素材を採用しています。夜光塗料を硬化させハイブリッド・セラミック部品にすることで、極めて高濃度の発光体を実現しています。その結果、優れた発光強度と暗所での高い視認性が確保されています。

ベージュのヌバックボアレザー仕様

この技術的な全体コンセプトに加え、ジンが開発したArドライテクノロジー（防湿技術）は、時計機能の信頼性の維持と曇り防止を向上させます。最大20気圧の耐圧性能と減圧耐性を兼ね備えた「308 Hunting Watch」は、あらゆる状況において信頼できる相棒となるでしょう。

「308 Hunting Watch」は、専門的な道具としてだけではなく、日常使いに適した個性的で技術的に洗練された時計ともいえます。機能性に優れ、正確で細部までに配慮したデザインが特徴です。

ファインリンクブレスレッド仕様オリーブグレーのテキスタイル仕様ブラウンヌバックのボアレザー仕様カーキーのシリコンストラップ仕様ヴィンテージカウレザー仕様裏からの眺め

製品仕様

- ムーブメント

SW382-1、自動巻き、パワーリザーブ約50時間

25石、毎時28,800振動、秒針停止機能

耐磁性能4,800A/m 、DIN 8309準拠

- ケース

ステンレススチール製ケース、サテン仕上げ

前面：両面無反射コーティングを施したサファイアクリスタル

裏面：内側に無反射コーティングを施したサファイアクリスタル

ねじ込み式裏蓋、ねじ込み式リューズ

20気圧、DIN8310基準の防水性、減圧耐性

- 機能

時、分、針、ムーンライト表示

ポインターデイト日付表示

- ジン・テクノロジー

Arドライテクノロジー、 時計機能の信頼性の維持と曇り防止を向上

- サイズ

ケース径40mm、厚12mm、ベルト幅20mm、時計本体の重量69g

- 文字盤と針

ダークグリーン文字盤、夜光塗料を用いた時・分針

ハイブリッド・セラミックを用いたムーンライト表示

手作業で取り付けたハイブリッド・セラミック製インデックス