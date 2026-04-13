【NHKカルチャー】魔法、占い、ハリー・ポッターなどのファンタジー作品に多く登場する「ルーン文字」。石碑に刻まれ謎めいた神秘的なイメージがあるその文字は、ヴァイキングたちには”ふつうの文字”でした―。

株式会社エヌエイチケイ文化センター

オンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1330648.html

皆さんはルーン文字と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。



多くの人は、魔法の文字、であるとか、占いの文字、といったような印象をお持ちかも知れません。

確かに日本では、市井の占いやアニメの魔術シーンといった場面でルーン文字に出会うことが多い、と言えます。



しかしルーン文字は、ローマ時代に誕生した、れっきとしたコミュニケーション用の文字体系です。

書き手の意思を伝えるための道具という点では、ローマン・アルファベットやひらがなと変わらない表音文字で、ヴァイキングの時代に隆盛を極めました。



本講座では、ヴァイキング達には「普通の文字」であったルーン文字の２０００年にわたる歴史を辿ることにいたします。

オンライン配信講座（zoom）

【講座名】ルーン文字の二千年～はじめてのルーン文字～

【講師】立教大学文学部教授 小澤 実

【日時】2026年5月19日、6月9日、7月14日、8月11日、9月8日、10月13日（火）10:30～12:00

⏰見逃し配信あり

【お申込み詳細】 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1330648.html

立教大学文学部教授 小澤実さん

【講師紹介】

1973年愛媛県生まれ。立教大学文学部史学科世界史学専修教授。専門は西洋中世史・北欧史・史学史。

著書：『ルーン文字研究序説』編著(八坂書房)、『【完全版】エッダ─古代北欧歌謡集─』訳 谷口幸男,監修 伊藤尽・小澤実(新潮社)、『ヴァイキング解剖図鑑』監修(エクスナレッジ)、『辺境のダイナミズム』共著(岩波書店)など。

TVアニメ『ヴィンランド・サガ』時代考証を担当。

『ルーン文字研究序説』編著(八坂書房)『【完全版】エッダ─古代北欧歌謡集─』訳 谷口幸男,監修 伊藤尽・小澤実(新潮社)

ルーン文字の二千年～はじめてのルーン文字～

講師：立教大学文学部教授 小澤実

開催形式：オンライン

開催日時：2026年5月19日、6月9日、7月14日、8月11日、9月8日、10月13日（火）

10:30～12:00

受講料：オンライン 会員・一般（入会不要） 21,120円（税込（税込）

主催：NHK文化センター京都教室

申し込み・詳細URL： https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1330648.html