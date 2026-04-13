1月デビューのアイドルグループVVSiS、遊乃ヲユタ・冬依ハクの生誕記念プロデュース公演を2ヶ月連続で開催！【本人コメントあり】

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アイドル経験者が多く、確かな実力を誇る7人組アイドルグループ・VVSiS（ビビシス）が、メンバーの生誕を記念したプロデュース公演を、3月・4月の2ヶ月連続で開催した。

VVSiSは、アイドルプロジェクト「I NEW MATES」に所属するグループとして、2026年1月24日にデビューライブ『I NEW MATES ~showcase~』でお披露目。同公演はSOLD OUTとなり、デビュー初日から大きな注目を集めた。翌日にリリースされた1st EP『迷子センター』は、ポップで可愛らしい表題曲をはじめ、ダークな世界観の楽曲まで、幅広い魅力を詰め込んだ作品となっている。

デビューからわずか1ヶ月未満で単独公演を行うなど精力的な活動を展開し、3月・4月には遊乃ヲユタ、冬依ハクの生誕記念プロデュース公演 -VVlv.- をSHIBUYA DIVEにて実施した。

3月24日に行われた遊乃ヲユタの生誕公演では、メンバーカラーのブルーを基調に、天使の羽があしらわれたデニム調のオリジナル衣装で登場。キュートなソロ歌唱でオープニングを飾り、ギターで弾き語りを披露するなど、幅広い才能をしっかりと見せつけた。これまで「がきんちょキャラ」として親しまれてきた遊乃ヲユタが、一つ成長した姿を印象づける公演となった。

続く4月9日の冬依ハクの生誕公演では、モノトーンで統一された衣装に、チェーンやコルセット風ベルトを取り入れた大人びたスタイリングで「ハクらしさ」を表現。クールビューティな印象の一方で、甘えん坊でシャイな一面ものぞかせるなど、多面的な魅力が詰まった内容に。これまで「歌から逃げてきた」と語りながらも、今回初めてソロ歌唱に挑戦するなど、新たな挑戦を刻んだ。

【本人コメント】

遊乃ヲユタ：VVSiS初の生誕記念公演をプロデュースさせていただきました！トップバッター緊張したよ～、でも無事に終えられてほっとしています！今回のをゆの生誕は、「子ども心は忘れないけど、大人にもなれるぞ！」というテーマで制作しました！！をゆの衣装は大人っぽさを意識しつつ、メンバーの衣装はあえて"水色界隈の女児服"のような、普段なかなか着ない新鮮なスタイルにしてみましたー！をゆにしか見せられないプロデュースを意識して仕上げています。

VVSiSはメンバー一人ひとりの個性がとても強いグループなので、今後の生誕記念公演も、全員分期待していてほしいです！きっと誰か一人には必ずハマると思うので、これからもVVSiSのことを、もっと好きになっちゃってね～☆

冬依ハク：今回の生誕記念公演、わたしはコンセプトというものをつくらず、"自分が今やりたいこと"をそのまま形にしました。わたしのメンバーカラーは白なのですが、衣装はあえて真逆の黒で締めて『かっこいい＋少し色っぽい雰囲気』をテーマに決めました。またメンバーの衣装は、自分の普段着のような空気感を意識して「こんな服装も見てみたいな」というイメージをもとにコーディネートを組んでみました！

VVSiSはどちらかというと少しやんちゃで幼さのあるイメージが強いグループですが、普段とは違う"お姉さんっぽい一面"をファンの皆さまにお見せ出来たのかなと思います。

今回、ソロで歌うなど以前より一歩踏み出すことができました。それができたのは、VVSiSファンのみんなのあたたかい空気と、背中を押してくれる心強いメンバーがいたからです。自分の推しでなくても優しく見守ってくれるフロアの雰囲気がすごく嬉しくて、居心地の良さを感じました。メンバーの生誕を全力で支え合えるこのグループで、これからもみんなと一緒に特別な時間を重ねていけることが、本当に楽しみです。

【VVSiS プロフィール】

兎実ゆいな、翠音むむ、千世みれい、戸叶キズナ、夏羽アヤサ、冬依ハク、遊乃ヲユタの7人からなるアイドルグループ、VVSiS（ビビシス）。

「×××で始めるあたしの証明」というキャッチコピーを掲げ、アイドルプロジェクト「I NEW MATES」に所属するグループとして、2026年1月24日にデビュー。

ビビッドでクールなデビューコンセプトビジュアルとは対照的に、表題曲「迷子センター」のMVでは王道アイドルらしいキラキラスマイルを披露。確かな歌唱力を武器に、多彩な表情と表現力で存在感を放っている実力派グループ。

【リリース情報】

2026.1.25. デビューEP『迷子センター』

音楽：https://nex-tone.link/A00210912

ミュージックビデオ：https://www.youtube.com/watch?v=W3sQzVp5ebU

【ライブ情報】

4月21日(火) 『VVSiS単独公演-VVlv.3-』

会場：SHIBUYA DIVE

開場19:00 / 開演19:30

https://livepocket.jp/e/vvlv03

※新曲をお披露目

【VVSiS公式リンク】

HP：https://vvsis.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@vvsis_official

X：https://x.com/vvsis_official

Instagram：https://www.instagram.com/vvsis_official_

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