【東芝ブレイブルーパス東京 主催】第3回 ビジネス交流会のご案内

東芝ブレイブルーパス東京株式会社

チームとパートナー企業様が共に熱く盛り上がり、新たな価値を生み出す

「ビジネス交流会」を今シーズンも開催いたします！

チームと一緒に飲みながら、食べながら、話しながら試合を楽しんでください。

■新たなビジネス機会の創出

過去の交流会では、企業と企業のマッチング実績が多数！

業界を越えた役員クラスの方々との新たな接点が生まれる絶好の機会です。

参加企業様からは「実際のビジネスに発展した」というお声も多数いただいております。

■現役選手も参加する特別な体験

当日は選手も参加し、皆様と直接交流させていただきます。親睦を深めた後は、共にスタジアムへ移動し白熱の試合（第16節 横浜キヤノンイーグルス戦）を観戦！「同じチームを応援する」体験を通じて、企業様同士の横の繋がりがより一層強固になります。

皆様のビジネスに大きく寄与するきっかけ作りの場として、ぜひご活用ください！

■日時: 2026年4月25日（土）11:00～

■場所: 株式会社ゴールドウイン本社 1F

■参加費: 1名様 18,000円 / 2名様 30,000円（税別）

※観戦チケット付き

▼ 詳細・お申し込みはこちら

https://bravelupusfes.com

（申込期限：4月20日予定）

※参考動画：https://youtu.be/Gu0KLcwOo_g

■東芝ブレイブルーパス東京について

1948年に創部。府中市・調布市・三鷹市をホストエリアとして活動。2022年1月に発足した国内リーグ「ジャパンラグビーリーグワン」のディビジョン1に所属。日本代表で主将を務めたリーチマイケル選手をはじめ、数多くの日本代表選手を輩出している。チームの戦績としては、7度日本一になっており、名実ともにラグビー界を牽引するチーム。2023-24シーズンは14年ぶりの優勝を果たし、2024-25もリーグ戦を1位で通過し、プレーオフでは決勝でクボタスピアーズ船橋・東京ベイに勝利し、リーグワン史上初の連覇を果たしました。

チームWebサイト： https://www.bravelupus.com