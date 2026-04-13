Complexが日本進出、TWIN PEAKS TOKYOとの共同事業によりComplex Japanをローンチ

株式会社TWIN PEAKS TOKYO

株式会社TWIN PEAKS TOKYO（以下「当社」）は、「Complex」との間で、日本国内における共同事業を開始することをお知らせいたします。両社のパートナーシップは2026年3月から有効です。本契約に基づき、当社は日本国内において、「Complex Japan（コンプレックス ジャパン）」のウェブサイト、ソーシャルメディア、映像・音声コンテンツ、イベント、マーチャンダイズ等の展開を2026年6月から順次進めてまいります。

「Complex」は、グローバル・メディア/エンターテインメント企業であり、音楽、ファッション、スニーカー、ポップカルチャーを横断する強い影響力を持つグローバルブランドです。23年以上にわたり、「Complex」はユースカルチャーの指針であり続けてきました。コンテンツ、コマース、体験型カルチャーを独自の手法で融合させ、世界で最も影響力のある表現者やストーリー、そしてその決定的な瞬間を次世代に向けて発信し続けています。

今回の共同事業により、当社は「Complex」が持つ世界規模のカルチャー文脈と、日本の編集力、現場力、コミュニティ形成力を繋ぎ、日本発の新たなカルチャー体験の創出を目指します。単なる情報発信にとどまらず、コンテンツ、コミュニティ、コマース、リアル体験が連動する持続的な事業基盤として、日本市場における「Complex」ブランドの価値を育ててまいります。

今後は、デジタルメディアおよびソーシャル発信を基盤に、映像・音声コンテンツ、イベント、マーチャンダイズなどを有機的に連動させながら、日本独自のカルチャーエコシステムを段階的に構築していく予定です。制作統括は当社代表取締役CEOの山添康平、運営設計は浦野幸、編集長は阿部勇紀がそれぞれ務めます。

株式会社TWIN PEAKS TOKYO 代表取締役CEO 山添康平 コメント

「Complexは、世界中の若い世代に対して、音楽、ファッション、スニーカー、ポップカルチャーを横断しながら大きな影響力を持ってきた存在です。今回の契約締結を通じて、そのグローバルな発信力と日本の創造性を結びつけ、日本から新しいカルチャーの熱量と事業機会を生み出していきたいと考えています。コンテンツを見るだけで終わらず、体験し、共感し、参加し、価値が循環していく仕組みを日本で育てていきます」

当社は本共同事業を起点として、日本国内における「Complex」ブランドの中長期的な成長基盤を構築し、国内外のブランド、クリエイター、アーティスト、コミュニティとの新しい接点を広げてまいります。

Complexについて

「Complex」は、ユースカルチャーとミュージック・ライフスタイルを牽引する、世界最高峰のメディアプラットフォームです。最先端のコンテンツ、コマース、ライブ体験を、他に類を見ない圧倒的なスケールでシームレスに融合させています。動画、長編記事、SNSなど多角的なチャネルを通じ、ストリートウェア、スタイル、音楽、スポーツ、アート、さらにはその枠を超えた多様なストーリーを多角的に発信。そのコンテンツはオーディエンスとの密接なインタラクションを通じて、あらゆる文化が交差するコンバージェンス・カルチャーの時代精神を反映し、自らもまたその形を創り出しています。圧倒的なメディアパワーと、厳選されたマーケットプレイスの機能を併せ持つ「Complex」は、ユーザーと彼らの支持するブランドやアーティストとの関わり方を再定義し、デジタルカルチャーとコマースの未来を塗り替え続けています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社TWIN PEAKS TOKYO

担当：浦野 亮

E-mail：press@complexjapan.com