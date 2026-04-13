保育AI「hinary」を提供するエイチテクノロジーズ、「保育現場で使える生成AIプロンプト集100選」を無料公開

エイチテクノロジーズ株式会社

保育AI「hinary（ヒナリー）」を提供するエイチテクノロジーズ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：池田 亘希、以下「エイチテクノロジーズ」）は、全国の保育施設で働くすべての職員に向けて、「保育現場で使える生成AIプロンプト集100選」の無料ダウンロード提供を開始しました。

本プロンプト集は、おたより、指導計画、遊びアイデア作成などに活用できる指示文を100本収録しています。保育業務における11のカテゴリーを網羅しており、保育現場で生成AIを活用するための永久保存版として制作しています。

背景

女性の社会進出が進んだ現代において、保育施設は極めて重要な社会インフラです。一方で、保育業界では、保育士不足・高い離職率といった構造的な業界課題が存在します。全国における令和7年7月の保育士の有効求人倍率は2.77倍と、全職種平均の1.18倍を大幅に上回る高水準で推移しており、依然とした保育士不足が続いています※。その背景にあるのが、書類業務の膨大な負担です。連絡帳・おたより・指導計画など、保育士が日常的に作成する書類は多岐にわたり、その仕事量の多さが離職の一因となっています。

※こども家庭庁「保育士の有効求人倍率の推移(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/8def4ebb/20251003_policies_hoiku_158.pdf)」

そのような書類作業において、生成AIを使うことで大幅な効率化を実現することができます。適切な指示文（プロンプト）を入力するだけで、書類の下書きを数秒で作成することが可能です。しかし、現場の職員からは「何を入力すればよいかわからない」「自分の意図に沿った文章が出てこない」という声が多く、生成AI活用への一歩が踏み出せない施設が多いのが現状でした。

そこで、保育に特化した生成AIである保育AI「hinary」を提供するエイチテクノロジーズは、「保育現場で使える生成AIプロンプト集100選」を制作し、無料公開することにしました。本プロンプト集の指示文を参考にすることで、生成AIをはじめて使う方でもすぐに実践することが可能です。

資料の内容

本プロンプト集は、hinaryが保育施設への導入支援を通じて蓄積した知見をもとに、10年以上の現場経験を持つ元保育士を中心に制作した実践資料です。保育業務における11のカテゴリーを網羅しており、永久保存版として広くご活用いただけます。

ダウンロードURL：https://hinary.jp/download/hoiku-prompts/

カテゴリー一覧- 保護者宛のお知らせ- 指導計画（週案/月案/指導案）- 遊び・製作・絵本などのアイデア- 行事運営（台本/挨拶/進行/季節行事）- 子どもの発達・気になる行動相談- 安全・事故・ヒヤリハット報告- 園内運営・職員業務（研修/OJT/ルール等）- 記録・評価・報告（保育日誌/要録等）- 会議・研修の議事録/要約- 制度・ガイドライン・専門知識Q&A- 画像生成・画像の編集・画像の合成[表1: https://prtimes.jp/data/corp/169143/table/5_1_923ba80a2f4a5a1768f9c2a6b4c3c23d.jpg?v=202604131051 ]

保育AI「hinary」について

保育AI「hinary」は、保育に特化した生成AIを用いた「保育AIチャット」、書類作業を自動化する「保育AIエージェント」からなる「保育AIシステム」です。保育AIが毎日の保育業務、おたより・連絡帳・指導計画書などの書類作成を強力にサポートします。また、保育関連業務だけではなく、運営業務に関わる理事長、現場指導を行う園長や主任、さらには給食栄養、事務など園運営にかかわる全ての職員が活用できる保育AIシステムです。公益社団法人全国私立保育連盟推薦。

2025年8月に正式リリースを行い、幼稚園・保育園・こども園・学童保育といった様々な保育施設において、全国で導入が進んでいます。

サービスサイト：https://hinary.jp/

hinaryの画面イメージ詳細を見る :https://hinary.jp/

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/169143/table/5_2_ec71b653dcd35b0ab9ff7a1a1ab61fc7.jpg?v=202604131051 ]