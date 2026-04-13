「Complex」日本版がローンチ、編集長に阿部勇紀が就任

シーズ・オブ・タイム株式会社

このたび、シーズ・オブ・タイム株式会社は、株式会社TWIN PEAKS TOKYOと業務委託契約を締結し、「Complex Japan（コンプレックス ジャパン）」の編集長に阿部勇紀(https://www.instagram.com/yvkiabe/)が就任することを発表いたします。TWIN PEAKS TOKYOは、「Complex(https://www.instagram.com/complex/)」と日本国内におけるパートナーシップを締結し、「Complex Japan」のウェブサイト、ソーシャルメディア、映像・音声コンテンツ、イベント、マーチャンダイズなどの展開を2026年6月から順次進めてまいります。

Photo by Ko Tsuchiya

「Complex」は、米国発のメディア・エンターテインメント企業であり、音楽、ファッション、スニーカー、ポップカルチャーを横断する強い影響力を持つグローバルブランドです。23年以上にわたり、「Complex」はユースカルチャーの指針であり続けてきました。コンテンツ、コマース、体験型カルチャーを独自の手法で融合させ、世界で最も影響力のある表現者やストーリー、そしてその決定的な瞬間を次世代に向けて発信し続けています。

株式会社TWIN PEAKS TOKYO 代表取締役CEO 山添康平氏 コメント

「Complexを日本で展開するにあたり、編集長の選定は最も重要な決断でした。阿部氏は、長年メディアの第一線で培ってきた豊富な経験値はもちろん、カルチャーの微細な変化を捉える卓越した感性を持っています。彼が持つ深い知見とグローバルな視点こそが、ComplexのDNAを日本市場で正しく、かつ刺激的にローカライズするために不可欠だと確信し、今回の就任をお願いしました。阿部編集長率いるチームと共に、日本のクリエイティブシーンに新たな衝撃を与えていくことを楽しみにしています」

阿部勇紀 コメント

「Complexは、メディア活動にとどまらず、自らカルチャーを作り上げることのできる唯一無二のプラットフォームです。日本上陸という記念すべき機会に、Complexチームに参画できることを光栄に思います。前職での経験やこれまで培ってきたネットワークを活かしながら、Complexブランドの適切なローカライズを推進いたします。説明不要かと思いますが、日本にはファッション、スニーカー、アート、漫画/アニメをはじめ、世界をリードするコンテンツが幅広く存在しています。そんな日本において、Complexのプレゼンスを高め、ローカルシーンとリンクしながら、日本カルチャーの更なる発展に寄与できるよう尽力いたします」

阿部勇紀 プロフィール

元ヒップホップアーティストとしての感性と、編集者としての審美眼を併せ持つファッション／カルチャー・エディター。米ファッションメディア「UpscaleHype」の日本版ローンチを主導し、同時期に「NBA Japan」公式サイトにて選手のファッションコラムを執筆。2018年より法人化前の「Hypebeast Japan」に参画し、2019年から2024年まで同メディアのマネージングエディター/編集長を務めた。

これまでに取材やインタビューを行った人物は、ジェイ・Z（Jay‑Z）、カウズ（Kaws）、リック・オウエンス（Rick Owens）、デムナ（Demna）、ジェニー（Jennie）、フューチュラ（Futura）、村上隆、藤原ヒロシ、阿部千登勢、高橋盾、滝沢伸介、長瀬智也、八村塁、千葉雄喜、ジェリー・ロレンゾ（Jerry Lorenzo）、マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）、ロニー・ファイグ（Ronnie Fieg）、マイク・アミリ（Mike Amiri）、ルーク・メイヤー（Luke Meier）、アンダーソン・パーク（Anderson .Paak）など、世界的なデザイナーからアーティスト、アスリートまで多岐にわたる（順不同）。

また、野村訓市氏や小木 “Poggy” 基史氏をゲストに迎えたYouTubeやInstagramの動画シリーズでも知られる。2024年に独立し、個人会社を設立。現在までにLDH、AMBUSH(R)、Avex USAなど、国内外の幅広い企業においてアドバイザーやプロジェクトに関わってきた。

Complexについて

「Complex」は、ユースカルチャーとミュージック・ライフスタイルを牽引する、世界最高峰のメディアプラットフォームです。最先端のコンテンツ、コマース、ライブ体験を、他に類を見ない圧倒的なスケールでシームレスに融合させています。動画、長編記事、SNSなど多角的なチャネルを通じ、ストリートウェア、スタイル、音楽、スポーツ、アート、さらにはその枠を超えた多様なストーリーを多角的に発信。そのコンテンツはオーディエンスとの密接なインタラクションを通じて、あらゆる文化が交差するコンバージェンス・カルチャーの時代精神を反映し、自らもまたその形を創り出しています。圧倒的なメディアパワーと、厳選されたマーケットプレイスの機能を併せ持つ「Complex」は、ユーザーと彼らの支持するブランドやアーティストとの関わり方を再定義し、デジタルカルチャーとコマースの未来を塗り替え続けています。

プレスリリースなどのお送り先：editorial@complexjapan.com