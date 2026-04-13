Qorvo、2026年 Handshake Early Talent Awardを受賞

Qorvo Japan 有限会社

コネクティビティおよび電源ソリューションの世界的リーダーであるQorvo(https://www.qorvo.com/)(R)（Nasdaq: QRVO）は、2026年 Handshake Early Talent Award(https://joinhandshake.com/early-talent-awards/)（ETA）を受賞したと発表しました。本賞は、Z世代人材にとって優れた雇用主である企業を表彰するものです。

Handshake Early Talent Awardは毎年、若手人材の採用・育成において卓越した取り組みを行っている企業を表彰します。Qorvoは、Handshakeプラットフォーム上の約100万社の中から選出され、次世代人材への投資で評価される企業群の一員となりました。

Qorvoのグローバル人材採用担当シニアマネージャーであるLeanne Simpsonは次のように述べています。「Qorvoでは、イノベーションは人から始まります。当社は、学生やキャリア初期のプロフェッショナルが、モバイル機器、自動車システム、インフラ、航空宇宙・防衛分野などを支える実社会の技術に貢献できる、有意義な機会を提供していることを誇りに思います。今回のHandshakeからの評価は、次世代人材の育成と、優秀な若手人材の成長支援に対する当社の取り組みを示すものです」

HandshakeはZ世代向けの主要なキャリアプラットフォームであり、数百万の学生、卒業生、企業、キャリア教育関係者を結びつけています。米国では約100万社がHandshakeを活用し、テクノロジーや製造業、ヘルスケア、公共サービスなど幅広い業界で若手人材の採用と育成を行っています。

Qorvoは、インターンシップ、大学との連携、キャリア初期人材向けの育成プログラムを通じて、将来のイノベーターやリーダーの育成に向けた人材パイプラインの強化に継続的に投資しています。

Handshakeは、AI時代におけるキャリアネットワークであり、2,000万人の知識労働者、1,500の教育機関、100万の企業を結ぶ三者型の求人マーケットプレイスとして、キャリア発見、採用、スキル開発を支援しています。初めてのインターンからフルタイム雇用、フリーランスやギグワークに至るまで、幅広い働き方に対応しています。Handshakeプラットフォームは、ダイナミックなプロフィール、インテリジェントな求人マッチング、インタラクティブなスキル開発機能を組み合わせ、人材と機会を結びつけ、AI時代において競争力を維持できるよう支援します。

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Qorvoについて

Qorvo（Nasdaq：QRVO）は、より良い世界の実現に貢献する革新的な半導体ソリューションを提供しています。当社は、製品および技術のリーダーシップ、システムレベルの専門知識、そしてグローバルな製造規模を組み合わせることで、お客様の最も複雑な技術課題を迅速に解決します。Qorvoは、自動車、コンシューマー、国防・航空宇宙、産業・エンタープライズ、インフラ、モバイルなど、世界の大規模かつ高成長市場の幅広い分野にサービスを提供しています。当社の多様で革新的なチームが、どのようにして地球をつなぎ、保護し、電力を供給しているかについては、www.qorvo.com(https://www.qorvo.com/)をご覧ください。