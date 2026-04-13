グリーグローブと宣伝が巨大ガチャ「モンスターカプセル」沖縄エリアパートナーシップ業務提携を締結

株式会社グリーグローブ

巨大ガチャ「モンスターカプセル」の企画・運営を行う株式会社グリーグローブ（本社：東京都文京区、代表取締役：上村 正治、以下 グリーグローブ）は、沖縄県内で広告・販促領域の営業基盤を持つ株式会社宣伝（所在地：沖縄県浦添市、代表取締役社長：喜瀬 喜丈、以下 宣伝）と、沖縄県内における巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.4m機材の提供体制強化を目的としたエリアパートナーシップ業務提携を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、これまで東京からの機材運搬コストが障壁となっていた沖縄県内の企業・施設に対し、より安定的で導入しやすいレンタル体制の構築を目指します。両社の強みを掛け合わせることで、インバウンド施策、自治体企画、観光地、商業施設などに向けた新たな体験型プロモーションの提供を加速してまいります。

株式会社グリーグローブと株式会社宣伝はエリアパートナーシップ業務提携を締結しました。

■提携の背景

これまでグリーグローブには、沖縄県内の企業様や施設様から巨大ガチャ「モンスターカプセル」に関するお問い合わせをいただく機会がありました。一方で、東京から沖縄県への機材輸送には大きなコストがかかるため、導入を断念せざるを得ないケースも少なくありませんでした。

需要があるにもかかわらず、十分に届けることができない。

そうした歯がゆさを感じる中で、日本屈指の観光地である沖縄を少しでも盛り上げたいという思いと、沖縄県内で高い営業力とネットワークを持つ宣伝の存在が重なり、このたびの業務提携に至りました。

■本提携によって目指すこと

本提携により、グリーグローブの持つ巨大ガチャ「モンスターカプセル」の企画・運営ノウハウと、宣伝の持つ沖縄県内での営業力・ネットワークを掛け合わせることで、以下のような展開を推進してまいります。

・沖縄県内での提案営業の強化

・東京からの輸送負担軽減による導入ハードルの低減

・観光地・自治体・商業施設向けの活用提案拡大

・長期設置や継続運用を見据えた安定したレンタル体制の構築

今後は、企業の商品PRやキャンペーン施策に加え、沖縄ならではの観光地での限定グッズ販売、地域周遊企画、インバウンド向け施策、自治体イベント、商業施設での販促企画などへの活用を進めてまいります。

株式会社グリーグローブ 代表取締役 上村 正治 コメント

これまで沖縄県内の企業様や施設様からお問い合わせをいただく機会はありましたが、東京からの運搬費が大きな負担となり、導入を断念されるケースが少なくありませんでした。需要があるにもかかわらず、私たちのサービスを届けきれないことに、ずっと歯がゆさを感じていました。

沖縄は日本屈指の観光地であり、インバウンド施策、自治体企画、観光地、商業施設など、モンスターカプセルが活躍できる場面が数多くあると感じています。だからこそ、沖縄で強い営業基盤とネットワークを持つ株式会社宣伝様とご一緒できることを、大変心強く思っています。

今回の提携によって、これまで輸送面の課題で諦めざるを得なかった方々にも、モンスターカプセルをお届けできる環境が整います。単に目立つ販促ツールとしてではなく、地域の賑わいづくりや観光地での体験価値向上に貢献できる存在として、沖縄での展開を広げてまいります。

株式会社グリーグローブ 代表取締役 上村 正治

株式会社宣伝 代表取締役社長 喜瀬 喜丈 コメント

これまで沖縄の企業や施設の方々から、

『巨大ガチャ「モンスターカプセル」を置いてみたいけれど、東京からの運送料がハードルになって……』という声をいただくことが多くありました 。

今回の提携によって、ようやく地元沖縄からスムーズに機材をお届けできる体制が整います 。

私たちは、この島とともに一歩ずつ歩んでいきたいと考えています。

観光地やお店、地域のイベントなどで、子どもから大人までがパッと笑顔になれるような、心躍る体験をプロデュースしていく 。

そんな活動の積み重ねが、沖縄の明るい未来につながっていくと信じています。

株式会社宣伝 代表取締役社長 喜瀬 喜丈

■株式会社グリーグローブについて

グリーグローブは、巨大ガチャ「モンスターカプセル」の企画・運営をはじめ、『直径6.5mの巨大月型フォトジェニックバルーン』や『PhotoPR（フォトピーアール）』など、体験価値を生み出すイベントツールやWebコンテンツを企画・提供しています。今後も独自の発想と実行力をもって、驚きと喜びを生み出すプロモーションを展開してまいります。

会社概要

会社名：株式会社グリーグローブ

設立：2024年4月17日

代表取締役：上村 正治

所在地：東京都文京区本郷2-22-12

URL：https://gleeglobe.jp/

関連サービス

巨大ガチャ「モンスターカプセル」

https://monstercapsule.jp/

直径6.5mの巨大月型フォトジェニックバルーン

https://fullmoon.fun/

PhotoPR（フォトピーアール）

https://photopr.net/

■株式会社宣伝について

株式会社宣伝は、沖縄県内において広告・販促領域を中心に事業を展開し、地域に根差した営業活動とネットワークを強みに、さまざまなプロモーションを支援しています。今回の提携では、その地域密着の強みを活かし、沖縄県内における巨大ガチャ「モンスターカプセル」の提案・展開を推進してまいります。

会社概要

会社名：株式会社宣伝

設立：1996年12月

代表取締役社長：喜瀬 喜丈

所在地：沖縄県浦添市勢理客4丁目15番15号

URL：https://senden.symba.jp/

巨大ガチャ「モンスターカプセル」とは

巨大ガチャ『モンスターカプセル』は2021年1月に、コロナ禍の新たなイベントツールとして開発した、国内最大級のレンタルカプセルマシーンです。高さ2.0m・高さ2.4m・高さ3.0m（MEGA）の機材は国内最大級の大きさを誇ると同時に、カプセルマシーンとして日本で唯一販促イベントや物販販売に対応。コイン決済・スマホ決済（交通系IC・キャッシュレス決済・クレジットカード決済等）・独自QRコード認証など豊富なピピット決済に対応しています！

対応カプセルのサイズは日本最大級のφ160mm！カプセルだけでもインパクト抜群です。新商品PR・地域活性化イベント・スポーツチーム試合会場・アーティストライブなど多数の活用が可能です。イベント内容やプロモーションターゲットをイメージしたオリジナルデザインの機材にラッピングすることが可能です。沢山のお問い合わせお待ちしております。

リテールメディア：クライアント様の会員証バーコードと連携し巨大ガチャが回せる新機能」

導入企業様のアプリ会員証バーコードを読み取りすることでハンドルを回すことが可能です。アプリダウンロード数の新規獲得や休眠顧客の掘り起こしにも最適です。利用履歴もCSVデータでフィードバック出来る為、マーケティング施策として既存アプリでの活用にもご利用頂けます。ほかにも弊社開発のスタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼントすることもできます！2024年3月プロ野球チーム福岡ソフトバンクホークス様に導入済みです。

■巨大ガチャ「モンスターカプセル」仕様

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.0m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2000mm × 横幅1000mm × 奥行き1000mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.4m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2400mm × 横幅1500mm × 奥行き1400mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」3.0m（MEGA）機材スペック】

・本体サイズ：高さ3000mm × 横幅4500mm × 奥行き3000mm

■カプセルのサイズ

・直径160mm（ 2.0m・2.4m・3.0m機材共通）

■豊富な決済方法

・オリジナルコイン決済

・交通系IC・二次元コード・クレジットカード決済に対応

・独自QRコードおよびバーコードの読込での決済

（導入企業様のアプリ会員証の二次元コードやLINE公式アカウントとの連携が可能です）

・スタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼント可能！オリジナルシステムの開発が可能です

巨大ガチャ「モンスターカプセル」に関する過去のプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920)

巨大ガチャ「モンスターカプセル」レンタル オフィシャルサイト

高さ2.4m・2.0m・3.0m（MEGA）機材の巨大ガチャ｜モンスターカプセル（レンタル販促機材）

https://monstercapsule.jp(https://monstercapsule.jp)

※本件の機材に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします

巨大ガチャ「モンスターカプセル」お問い合わせ窓口

https://monstercapsule.jp/contact.html(https://monstercapsule.jp/contact.html)