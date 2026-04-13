交洋不動産株式会社

交洋不動産株式会社（代表取締役社長 阿部 勝義）は、これまで「お客様」「社会」「職員」への責任を明確にした経営理念のもと、不動産業務を通じて地域に根差した事業を展開してまいりました。一方で、不動産を取り巻く環境は、人口減少・インフレ・金利を意識するマーケットへの移行・GX対応など、大きな転換期を迎えています。

この変化の中で価値を生み出し続けていくためには、「何を大切にし、どのような基準で判断し、どこを目指すのか」を明確にし、社内外で共有することが不可欠であると考えました。

そこで当社は、中堅・若手職員を中心としたブランディングプロジェクトを立ち上げ、企業理念体系とブランド戦略を刷新しました。

詳細は添付の資料をご覧ください。

今回策定した企業理念体系およびブランド戦略を、対外的な事業活動やコミュニケーションにおける共通の判断基準として活用してまいります。あわせて、企業理念体系を活用し、当社の考え方や長期的な方向性を、ステークホルダーの皆さまに分かりやすく説明してまいります。

交洋不動産は、理念を掲げることを目的とするのではなく、理念に基づいた判断と行動の積み重ねによって、お客様・地域・社会に対して具体的な価値を提供し続けることを目指します。不動産を通じて、一人ひとりの暮らしと街の未来に、真摯に向き合ってまいります。