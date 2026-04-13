【DXハイスクール】素材ゼロからAI動画を生成、福井県立勝山高校でAIクリエイティブ「出前授業」を実施

aicrew株式会社

aicrew株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：明賀 大介）は、2026年2月6日（金）、福井県立勝山高等学校において、生成AIを活用した動画制作の出前授業を実施いたしました。

本授業は、文部科学省「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」の一環として行われ、授業の様子は各メディアでも報じられ、大きな反響を呼んでいます。

AI動画で広告やミュージックビデオを手掛けるクリエイティブの知見を、地方の教育現場へ届けるべく本プログラムを実施いたしました。

■ 実施の背景：実務と教育を繋ぐ「DXハイスクール」

文部科学省が推進する「DXハイスクール」では、情報・デジタル分野の外部専門人材の活用が最重要事項の一つとなっています。全国約1,200校の採択校において、実践的なデジタル教育を担える外部パートナーへのニーズが急速に高まっています。

aicrewは「AIクリエイティブをすべての人へ」というビジョンのもと、プロの現場で培った最先端の生成AI活用ノウハウを、地方の高校生にもダイレクトに届けることを目指し、本出前授業プログラムを立ち上げました。

【DXハイスクール】出前授業の様子AI動画クリエイター講師 Norihikoによる授業

■ 授業の内容

・AIを「魔法」ではなく「技術」として学ぶ 「0から1」の動画制作

素材を一切持たない状態から、デザインツール「Canva」を用いて15秒程度の動画を完成させるワークショップを実施。「何もないところから自分で作れた」という成功体験が、生徒の自己効力感を大きく引き出しました。

・プロンプトの試行錯誤

「ユニフォームを着てバドミントンをする女子高生」と指示しても、AIが制服と誤認してしまうなど、正確な指示（プロンプト）の難しさをリアルに体験。「便利だけど、思い通りにならない」という感覚が、より深い探究心へとつながりました。

・著作権と倫理

便利なツールの裏側にある著作権の取り扱いや利用上の注意についても、専門家の視点から丁寧に指導。「使いこなす力」だけでなく「正しく判断する力」も育てる授業設計となっています。



講師・生徒のコメント

徳南 堅太（講師）

生徒たちが本当に楽しそうに、プロンプトを入力して画像・動画生成をしていました。その姿を見て私たちも嬉しかったですし、生徒達にはAIの楽しさと難しさ両方を感じてもらえたことで、より深い興味を持ってもらえたと感じています



受講した生徒の声

実写だと思っていたものがAIで作られていることに驚いた。すごく新しい感じで、楽しい。

苦手な分野だと思っていたが、やってみると楽しかった。探究学習に取り入れたい。



福井県立勝山高等学校 青木 慎恵校長

本校では、探究的な学びを通して、自らの未来をデザインする力や本質を見極める力、他者と協働する力の育成を目指しています。今回の出前授業では、生成AIを実際に活用し、試行錯誤しながら創造する楽しさを体験することができました。また、著作権や倫理について専門家から直接学ぶことで、デジタル社会において正しく判断する力を養う貴重な機会となりました。今後も、外部専門人材と連携した実社会につながる学びを推進してまいります。

aicrew株式会社 代表取締役 明賀 大介

私たちaicrewは、AI動画によってあらゆる業界の在り方をアップデートしていきたいという思いで、日々取り組んでおります。その第一歩として、次世代を担う高校生たちがAIクリエイティブに触れる機会を、学校の現場からつくっていきたいと考えています。生成AIは特別な人だけのツールではありません。正しく学べば、誰もがプロフェッショナルな表現者になれる。その体験を、全国の学校に届けてまいります。

■ 講師プロフィール

Norihiko（aicrew株式会社 CCO）

AI動画クリエイター。YouTube登録者2.7万人。最先端のAI技術を駆使した映像制作の第一人者として、企業CMからミュージックビデオまで幅広く手掛ける。

徳南 堅太（aicrew株式会社 CBO）

福井県池田町出身。フェンシング元日本代表（リオ・東京五輪出場）

現在は福井県ブランド大使も務め、AIと社会の橋渡しを担う。

aicrew（エーアイクルー）株式会社について

「AIクリエイティブをすべての人へ」をビジョンに、生成AIを活用した動画制作・教育事業を展開。最短数時間でプロ品質の動画制作を可能にする「AI動画制作研修（e-learning）」や、AIシステム受託開発を通じて、企業のDXと人材育成を支援しています。

所在地：東京都目黒区青葉台3-18-3 THE WORKS 410

URL：https://www.aicrew.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

aicrew株式会社 担当：徳南

E-mail：info@aicrew.jp