女性の約75%が「年齢とともにカラダの変化を感じる」と回答。「疲れやすさ」「代謝の低下」「体型の変化」が上位に

株式会社NEXER

■女性の約75％が「年齢とともにカラダの変化を感じる」と回答

年齢を重ねるにつれて、自分のカラダの変化に気づく瞬間は誰にでもあるのではないでしょうか。

階段を上るだけで息が切れたり、以前は平気だった夜更かしが翌日に響いたり。

こうしたカラダの変化に対して、女性たちはどのように感じ、どんな対策をとっているのでしょうか。

ということで今回はマシン専門ピラティススタジオ『the SILK（ザ シルク）』と共同で、全国の女性231名を対象に「年齢とカラダの変化」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとthe SILK（ザ シルク）による調査」である旨の記載

・the SILK（ザ シルク）（https://the-silk.co.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://the-silk.co.jp/welness-column/karadanohenka）へのリンク設置

「女性の年齢とカラダの変化に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月31日 ～ 4月6日

調査対象者：全国の女性

有効回答：231サンプル

質問内容：

質問1：年齢を重ねる中で、カラダの変化を感じることはありますか？

質問2：どのような変化を感じますか？（複数回答可）

質問3：カラダの変化に対して、何か対策をしていますか？

質問4：どのような対策をしていますか？（複数回答可）

質問5：「何歳からでもカラダは変えられる」という考えに共感しますか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：年齢に関係なく始められる運動があれば始めたいと思いますか？

質問8：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■74.9％が「年齢を重ねる中で、カラダの変化を感じることがある」と回答

まず、年齢を重ねる中で、カラダの変化を感じることはあるか聞いてみました。

その結果「ある」が74.9％、「ない」が25.1％となりました。

およそ4人に3人の女性が、年齢によるカラダの変化を実感しているという結果です。

さらに、カラダの変化を感じると回答した方に、どのような変化を感じるかを聞いてみました。

最も多かったのは「疲れやすさ」で72.3％でした。

次いで「代謝の低下」が55.5％、「体型の変化」が52.6％と続きました。

年齢を重ねるにつれて、見た目の変化だけでなく、日々の疲れやすさや身体のめぐりの変化を実感する方が多いことがうかがえます。

■59.5％が「カラダの変化に対して対策をしていない」と回答

続いて、カラダの変化を感じている方に、何か対策をしているか聞いてみました。

その結果「していない」が59.5％、「している」が40.5％でした。

変化を感じていながらも、約6割の方が具体的な対策を取れていないという実態が浮かび上がりました。

さらに、対策をしていると回答した方に、どのような対策をしているかを聞いてみました。

最も多かったのは「ウォーキング」で60.0％、次いで「ストレッチ」が50.0％でした。

日常の中で手軽に取り組める運動が上位を占めています。

「食事改善」（34.3％）や「サプリメントを取り入れている」（31.4％）といった食に関する対策も3割を超えました。「筋トレ」（21.4％）や「睡眠を見直している」（20.0％）も2割程度おり、運動だけでなく生活全体を見直す意識がうかがえます。

また「ヨガ・ピラティス」と回答した方は11.4％となりました。

まだ実践している方は少ないものの、カラダの内側から整えるアプローチとして注目されている分野です。

■58.1％が「何歳からでもカラダは変えられる」に共感

続いて、全員に「何歳からでもカラダは変えられる」という考えに共感するかを聞いてみました。

その結果「とても共感する」が15.2％、「やや共感する」が42.9％で、合わせて58.1％が共感を示しました。一方で「あまり共感しない」は29.0％、「まったく共感しない」は13.0％という結果です。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「共感する」と回答した方

・筋肉は年を取ってからでもつけられると聞いたから。（50代・女性）

・更年期に太って一念発起して10キロ痩せたし、リンパマッサージでむくみが消えたから。（50代・女性）

・20代の時より今の方が健康だし、健康診断の結果も良いから。（30代・女性）

・これからどんどん年老いていくから、それを少しでも緩やかにすることはできると思う。ただ行動に移せるような気力がなかなか湧かなくなっている。（50代・女性）

・日々の意識ひとつで体は変えられると思うから。（10代・女性）

「共感しない」と回答した方

・年齢を重ねると、それだけ体は衰えていき、それ以上老化を食い止めたり、若返ることは難しいと感じるため。（30代・女性）

・加齢が進んでからはかなり努力しないと大変だと思うので。（60代・女性）

・それなりに鍛えないと、それは叶わないような気がする。（40代・女性）

・気力も体力もお金も時間もない。自分一人では変えられないと思う。（30代・女性）

共感する側からは「筋肉はいくつからでも鍛えられる」「実際に体を変えた経験がある」といった実体験に基づく声が寄せられました。一方、共感しない側からは「老化には逆らえない」「気持ちがついていかない」という現実的な意見も見られます。

注目すべきは、共感しない方の中にも「変わりたい」という思いを抱えている方が少なくないことです。できるかどうかへの不安と、変わりたいという気持ちが入り混じっている様子がうかがえました。

■67.5％が「年齢に関係なく始められる運動があれば始めたい」と回答

最後に、全員に年齢に関係なく始められる運動があれば始めたいと思うか聞いてみました。

その結果「とても思う」が22.9％、「やや思う」が44.6％で、合わせて67.5％が前向きな姿勢を示しました。「あまり思わない」が19.0％、「まったく思わない」が13.4％です。

前の質問で「カラダは変えられる」への共感が58.1％だったのに対し、「始めたい」という意欲は67.5％と上回っています。つまり、変えられるかどうかはわからなくても、きっかけさえあれば挑戦してみたいという気持ちを持っている方が多いということです。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「始めたいと思う」と回答した方

・歳を重ねるごとに筋力が落ちて無理をすると逆に身体を痛めると思うから。年齢や筋力などに合った方法はとても大切だと思います。（40代・女性）

・一生自分の足で歩きたいからです。（50代・女性）

・何歳でも気軽にできるようになれば、挑戦しやすくなるから可能だから。（40代・女性）

・いきなりハードな運動をするとかえって怪我などの危険性があると思うから。（30代・女性）

・できる動きや体力が限られてくるので、そういったものがあればやってみたい。（30代・女性）

「始めたいと思わない」と回答した方

・運動が嫌いだし、続かないと思うから。（50代・女性）

・運動をする時間が取れないのと、運動をする気力と体力が足りていないため。（30代・女性）

・体力に自信がないので。続けていくことが苦手なので。（60代・女性）

「年齢に合った無理のない運動であれば取り組みたい」という声が多く、自分の体力や状態に合わせた方法を求めていることがわかります。

一方で、始めたくないと回答した方からは「運動が苦手」「続ける自信がない」「気力と体力が足りない」という声があがっています。こうした方にとっても、自分に合ったペースで取り組める環境があれば、気持ちが変わるきっかけになるかもしれません。

■まとめ

今回の調査では、女性の約75％が年齢によるカラダの変化を実感しており「疲れやすさ」「代謝の低下」「体型の変化」が三大変化として浮かび上がりました。しかし、変化を感じながらも約6割が具体的な対策を取れていないようです。

一方で、67.5％が「年齢に関係なく始められる運動があれば始めたい」と答えており、きっかけや自分に合った方法さえ見つかれば行動に移したいという意欲は高いことがわかりました。

年齢を理由に諦めるのではなく、無理のない範囲で自分のカラダと向き合う第一歩として、日常に取り入れやすい運動やカラダづくりの方法を探してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとthe SILK（ザ シルク）による調査」である旨の記載

・the SILK（ザ シルク）（https://the-silk.co.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://the-silk.co.jp/welness-column/karadanohenka）へのリンク設置

【the SILK（ザ シルク）について】

会社名：株式会社 HYV（ハイヴ）

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 ARCO TOWER 17F

代表者：小関 友一

電話番号：03-6432-5980

事業内容：ピラティス専門スタジオ運営・スポーツ用品販売・サプリメント等販売・トレーナー養成・トレーニング指導

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作