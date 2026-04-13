タカがスーパーショット連発で態度が急変!?トシは「自分のレベルを知れよ」とツッコミ『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season3　＃24　4月18日（土） 9:30～放送

吉本興業株式会社

タカアンドトシと大西ライオンが出演するBSよしもとの番組『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』のSeason3（＃24）が、4月18日（土）あさ9:30から放送されます。

収録をしながらのゴルフは緊張する？

今回は、先週に引き続き、4月3日に50歳の誕生日を迎えたタカを祝し、「タカバースデーカップ」を開催。タカと大西が組むタカチームと、ゲストの金ちゃん（鬼越トマホーク）とティーチングプロA級の資格を持つ城後真太郎プロが加わったトシチームで対決を行います。

本番組の特徴は、各ホールに特別ルールが設けられていること。3ホール目の特別ルールは、ミスショット時に一度だけ打ち直しができる「打ち直しカードホール」です。序盤、精彩を欠いていた城後プロ。徐々に感覚が戻りつつあるようで「緊張がなくなってきました。これで（収録を兼ねて）ゴルフしているなんて……皆さんすごいですね」と舌を巻きます。

すると金ちゃんが「芸人もみんな『うまくいかない』って言います」と返答。「（過去にゲスト出演した）ニューヨークの屋敷（裕政）も、ミスしまくって『しんどかった』って言っていました。テレビ慣れしている百戦錬磨の芸人がそうなるわけですから、しょうがないっすよ」と声をかけます。

そんな城後プロがトシにアドバイスをする場面も。城後プロから的確なアドバイスを受けたトシがナイスショットを見せますが、イメージよりもわずかにズレが。そこで「打ち直しカード」を使用し、強気に出るも……。

金ちゃん、44万円のゴルフセット購入を告白

実は収録前の練習中に足をけがした金ちゃん。「なんで（練習に）行ったんだよ！」とツッコまれると「屋敷のせいなんですよ。あいつが『（お笑い色もあって）ゴルフやった気せーへんで』って言うから！」と嘆きます。そんな屋敷のYouTubeチャンネルで、44万円のゴルフセットを購入したと告白する金ちゃん。トシらを驚かせます。

タカトシが直接対決する「タカトシリーダー対決」では接戦に。今回、タカは調子を上げ、スーパーショットを連発します。

そんななか、良いショットでグリーンオンするも「ちょっと右だね」と厳しい表情をするタカ。大西が「完璧でしたよ」と言っても態度を崩さないため、トシが「なんだあの表情。松山英樹を気取ってんじゃねーよ。自分のレベルを知れよ」とツッコミを入れます。リーダー対決の行方は？

『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』は、BSよしもと見逃し配信に加え、YouTubeの「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。お楽しみに！

【番組情報】 『タカトシ＆ライオンの！新ゴルフやろうぜ！』Season3

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時: 4月18日(土) 9:30-10:00

出演者:タカアンドトシ、大西ライオン

＃24 ゲスト：金ちゃん（鬼越トマホーク）

視聴放送：

【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020805