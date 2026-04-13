【株式会社ミライトリンク】「仕出し文化を日常に。」奈良の仕出し屋再生企業、B Corp(TM)認証取得

株式会社ミライトリンク

株式会社ミライトリンク（本社：奈良県奈良市、代表取締役：中本 和昭）は、国際的な企業認証制度であるB Corp(TM)認証を取得したことをお知らせいたします。

B Corp(TM)認証とは、環境や社会、従業員、地域、顧客への影響を総合的に評価し、厳しい基準を満たした企業にのみ付与される国際認証です。持続可能な社会の実現に向け、企業活動そのものを通じて社会的価値を創出しているかが問われます。

当社の総合スコアは100.6点となり、認証基準である80点を大きく上回りました。特に「コミュニティ」分野においては50.1点を記録し、仕出し屋の事業承継や地域における食のインフラ維持、買い物弱者への対応など、地域課題を事業として解決する取り組みが高く評価されました。

また、「社員」分野においても30.5点を獲得し、働きやすい環境づくりや健康経営への取り組みが評価されています。当社は健康経営優良法人2026（ブライト500）の認定も受けており、従業員の健康と働きがいの向上を重要な経営テーマとしています。

ミライトリンクは「仕出し文化を日常に。」というビジョンのもと、フードビジネスを通じて地域社会の課題解決に取り組んでいます。後継者不足により存続が難しくなった仕出し屋の再生や、地域における食の供給機能の維持を通じて、単なる飲食業にとどまらない社会的役割を担っています。

さらに、フードロス削減や未利用資源の活用、フードバンクやTABLE FOR TWOへの取り組みなど、食を通じた社会貢献にも積極的に取り組んでいます。

一方で、「環境」および「顧客」分野については、今後さらなる強化を図る重要な領域と位置づけています。持続可能な食材調達や環境負荷の低減、顧客体験の向上などに取り組み、より高い社会的価値の創出を目指してまいります。

当社は今後も、事業の成長と社会性の向上を同時に実現するCSV（Creating Shared Value）の考え方のもと、「事業の拡大が社会の良化に繋がる」企業を目指し、全国への展開を進めてまいります。

https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/miraitolink-kk/

B Corpとは？

B Corp(TM)（B Corporation(TM)）とは、2006年にアメリカで始まった、ビジネスを通じて社会課題の解決を目指す企業を認証する国際的な制度です。環境や社会、従業員、地域、顧客への影響を総合的に評価し、一定の基準を満たした企業のみが認証されます。

現在、世界102カ国以上に広がり、日本国内でも80社以上(2026年3月時点）が取得しています。PatagoniaやAllbirds、Danoneなど、グローバル企業にも広く採用されており、持続可能な社会の実現に向けた新たな企業のあり方として注目を集めています。

代表コメント

株式会社ミライトリンク

代表取締役 中本 和昭

自分たちの手で向き合い続けて、気づけば着手してから3年が経っていました。

その過程で、何度も「自分たちは何のために事業をやっているのか」を問い直してきた気がします。

売上や利益ももちろん大事です。

ただ、それだけでは続かない。

地域に必要とされているか、関わる人の人生を少しでも良くできているか。

そこに本気で向き合ってきた結果が、今回のB Corp(TM)認証だと思っています。

私たちは「仕出し文化を日常に。」というビジョンを掲げています。

仕出しは、ただ食事を届ける仕事ではありません。

地域の人の生活を支え、誰かの大切な時間に寄り添う仕事です。

後継者がいなくて続けられなくなったお店。

買い物に行くのが難しくなった高齢者の方。

働く場所を求めている人たち。

そういった現実の中で、仕出しという形だからこそできることがあると信じています。

今回の認証はゴールではなく、あくまで通過点です。

まだまだできていないことも多く、これから向き合うべき課題もたくさんあります。

それでも、事業を伸ばすことが、そのまま社会を良くすることにつながる。

そんな会社であり続けたいと思っています。

これからも、関わるすべての人にとって意味のある存在であり続けられるよう、

挑戦を続けていきます。

■会社概要

＜株式会社ミライトリンクについて＞

株式会社ミライトリンクは、「仕出し文化を日常に。」をビジョンに掲げ、フードビジネスの手法で地域に残る社会課題の解決を目指す企業です。仕出し事業を中核に、事業承継による店舗再生、ケータリング、カフェ運営などを展開し、奈良県・大阪府を中心に複数店舗を運営しています。

後継者不足により存続が難しくなった仕出し屋の再生や、買い物弱者への食の提供など、地域における“食のインフラ”としての役割を担いながら、事業の成長と社会性の向上を同時に実現するCSV経営を推進しています。

また、環境や社会、従業員、地域への貢献を総合的に評価する国際認証であるB Corp(TM)認証を取得し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを強化しています。加えて、健康経営優良法人2026（ブライト500）にも認定されており、従業員の健康と働きがいの向上にも注力しています。

■会社情報

会社名：株式会社ミライトリンク

代表者：代表取締役 中本 和昭

所在地：奈良県奈良市

事業内容：仕出し事業、事業承継支援、ケータリング、カフェ運営 等

コーポレートサイト：https://miraitolink.co.jp/

■お問い合わせ

このニュースに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

株式会社ミライトリンク

担当：辻村

E-mail：info＠miraitolink.co.jp

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