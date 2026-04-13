アーリークロス、「DCエクセレントカンパニー」2部門同時認定。ガバナンス部門は全国34社のみ

株式会社アーリークロス

企業型DCの導入から金融教育までを支援する株式会社アーリークロス（本社：福岡県福岡市、代表取締役：花城正也、以下「アーリークロス」）は、NPO法人確定拠出年金教育協会（NPO法人DC・iDeCo協会）が主催する「2026年度 DCエクセレントカンパニー」において、継続教育部門およびガバナンス部門の2部門同時認定を取得しました。ガバナンス部門の認定企業は、全国でわずか34社です。

退職金格差と投資教育の遅れ。中小企業で働く人が直面する「二重の課題」

大企業の社員が退職時に受け取る退職金は、数百万から数千万円にのぼるケースも珍しくありません。一方、中小企業では退職金制度そのものが整備されていない企業も多く、老後に備えたくても、仕組みがないという状況が続いています。

さらに深刻なのが、投資教育の機会格差です。NISAやiDeCoの普及が進んでいても、職場で資産形成について学べる環境がある会社はいまだごく一部。「何から始めればいいかわからない」まま定年を迎える従業員を、何人も見てきた経営者は少なくないはずです。

「支援する側が、自ら実践する」。認定が証明したこと

当社は、企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入支援を専門とする会社です。制度導入から投資教育、事務取次までをワンストップで提供し、中小企業の経営者・従業員の経済的な安心を実現することを事業の核に据えています。

今回の認定が特筆すべき理由は、当社自身が高い水準で制度を運用していることを、第三者機関が認めた点にあります。当社では社員全員が企業型DCに加入し、拠出率は100％。さらに家計簿アプリ「マネーフォワードME」を福利厚生として全員が活用するなど、職域教育をまさに自社で体現しています。クライアントに提供しているノウハウを自社でも実践し続けてきた。その積み重ねが、2部門同時取得という結果につながりました。

2部門同時取得の内容

DCエクセレントカンパニーは、約20項目の評価基準で80点以上を獲得した企業のみが認定を受けられる、業界における信頼性の高い第三者認定制度です。

■ 継続教育部門（2026年度認定：79社） 従業員が制度を正しく理解し、資産形成に向けて主体的に動ける環境づくりへの継続的な取り組みを評価。

■ ガバナンス部門（2026年度認定：34社） 制度の運営体制・管理プロセスが適切に整備されていることを評価。認定企業数の少なさが、その難易度を物語っています。

■代表コメント

株式会社アーリークロス

代表取締役 花城正也

当社では拠出率100％を実現し、家計簿アプリの全員利用など、お金と向き合う文化を社内に根付かせてきました。クライアントに提供しているノウハウを、自分たちがまず体現する。その積み重ねへの評価として、今回の2部門認定を受け止めています。中小企業の経営者の方が『うちにもできる』と感じていただける存在であり続けたいと思います。

株式会社アーリークロスについて

アーリークロスは、「将来のお金の問題を解決する」をテーマに、企業型確定拠出年金（企業型DC）制度の導入支援を通じて、中小企業の経営者と従業員の将来の資産形成をサポートしています。

法人概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/163812/table/29_1_a69a08b15be6a024567e18922fa058c5.jpg?v=202604130951 ]

採用強化について

アーリークロスは、事業拡大と企業型確定拠出年金（DC）のさらなる普及を見据え、人材採用を積極的に進めています。

福岡本社をはじめ各拠点において、新たな仲間と共に支援体制を拡充し、中小企業やパートナーの先生方に対するサービスを、スピード感をもって一層充実させてまいります。

採用情報については以下をご覧ください。

採用情報はコチラ :https://www.wantedly.com/companies/company_4329448