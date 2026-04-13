Robloxイベントの成功事例を公開「集客・満足度・継続につながる」教育イベントの作り方とは？

株式会社エクシード

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher(https://www.techhigher.club/)』を運営する株式会社エクシード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤部愛子）は、2026年3月29日に開催したRobloxイベントの実施報告と、その成功ノウハウをもとにした「イベントパッケージ」の提供開始に伴い、オンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、実際のイベント運営データ・参加者の反応・現場の工夫を公開しながら、教育機関や放課後等デイサービス、プログラミング教室がすぐに実施できる形での横展開方法をご紹介します。

・背景

近年、子どもたちの「ゲーム＝遊び」から「ゲーム＝創造・学び」への転換が進む中、Robloxを活用した教育イベントへの関心が高まっています。

当社では、函館にて開催したRobloxイベントにおいて、

- 高い参加満足度- 継続意欲向上- 保護者からの高評価

といった成果を得ることができました。

一方で、教育現場からは以下のような声も多く寄せられています。

- 「イベントをやりたいが、企画や準備が大変」- 「運営ノウハウがなく不安」- 「集客につながるか分からない」

こうした課題を解決するため、本イベントのノウハウを体系化し、「誰でも実施できるイベントパッケージ」として提供することを決定しました。

・セミナー内容

本オンラインセミナーでは、以下の内容を公開します。



■ Robloxイベント開催報告

- イベント概要・当日の様子- 参加者数・満足度データ- 保護者・生徒のリアルな声

■ 成功のポイント解説

- 集客につながった導線設計- 子どもが夢中になるコンテンツ設計- 教室運営への活かし方

■ イベントパッケージの紹介

- 運営マニュアル一式- 加盟教室・教育機関での活用方法



このような方におすすめ

開催概要

今後の展開

- プログラミング教室の集客を強化したい方- 放課後等デイサービスでIT・創作活動を取り入れたい方- イベントを通じて入会や継続率を高めたい方- Robloxを教育に活用したい方[表: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/98_1_681d0936b4d26211ef0cba9f43e53e46.jpg?v=202604130951 ]

本イベントパッケージは、全国の加盟教室・教育機関・放課後等デイサービスへの導入を進め、地域ごとの教育イベントとしての展開を強化してまいります。

今後は、Robloxに限らず、Minecraftや生成AIなど他コンテンツへの展開も視野に入れ、子どもたちの創造性を引き出す学びの機会を広げていきます。

■株式会社エクシードについて

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher』および小学生向けプログラミング教室『Tech for elementary』を全国250教室以上で展開。Roblox、Minecraft、Canva、生成AIなど、時代に即した学びを提供しています。